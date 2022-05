Famiglia accoglie rifugiata ucraina: dieci giorni dopo il padre scappa con lei

Un gesto partito per fare del bene, è degenerato. Una famiglia ha ospitato una ragazza in fuga dalla guerra ma soli dieci giorni dopo il marito è fuggito con lei.

Dopo che la moglie era andata a letto, i due rimanevano a lungo a guardare la televisione con i sottotitoli in ucraino, si è creato quindi un forte legame che ha generato la rottura con la moglie.

È accaduto in Gran Bretagna, per essere precisi a Bradford, West York. Tony Ganett, di 29 anni, sposato con Lorona, di 28 anni, ha lasciato la moglie e i figli per scappare con Sofiia Karkadym, fuggita dagli orrori della sua città natale, Lviv, all’inizio dell’invasione. La ragazza si era trasferita a casa dei coniugi da dieci giorni.

L’uomo, una guardia giurata, ha spiegato al The Sun: «È iniziato tutto con il semplice desiderio di fare la cosa giusta e di mettere un tetto sopra la testa di qualcuno che ne ha bisogno, uomo o donna che sia. La situazione è degenerata sabato scorso, quando mia moglie si è accanita contro Sofiia, urlandole contro e usando un linguaggio duro che l’ha lasciata in lacrime. Ha detto che non si sentiva più in grado di stare sotto il nostro tetto e qualcosa dentro di me è scattato». E poi ha aggiunto: «Ci dispiace per il dolore che abbiamo causato, ma ho scoperto un legame con Sofiia che non ho mai avuto prima».

Tra i due è stato amore a prima vista: «Era ovvio fin dall’inizio che io e Sofiia ci eravamo piaciuti», ha detto lui a The Sun. Come si sono capiti? «Parlo un po’ slovacco e non è dissimile dall’ucraino, quindi ho potuto farmi capire da lei nella sua lingua». Uno dei motivi principali che ha fatto irritare la moglie. «Ha peggiorato le cose perché Lorna non sapeva di cosa stavamo parlando. Sofiia e io ci sedevamo e chiacchieravamo, bevevamo e guardavamo la TV con i sottotitoli in ucraino, a volte dopo che Lorna era andata a letto. Stavamo andando d’accordo brillantemente, ma a quel tempo non era altro che questo, anche se posso capire perché Lorna ha iniziato a provare gelosia e risentimento nei suoi confronti».

Fugge con rifugiata ucraina: chi è Sofiia

Sofiia ha 22 anni, ha raccontato al The Sun: «Sono cose che succedono». La ex compagna di Tony, era comprensibilmente stufa del legame che si era creato tra i due che andavano insieme in palestra, stavano per ore a parlare in parcheggio. Alla fine, Lorna, ha chiesto a Sofiia di andarsene, ma mai si sarebbe aspettata che, il marito sarebbe andato via con lei. Ora i due stanno cercando casa insieme. Secondo gli ultimi aggiornamenti, più di 33.000 rifugiati ucraini si trovano nel Regno Unito, sponsorizzati da famiglie, con 68.700 visti rilasciati su 84.000 richieste.