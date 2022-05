Guerra Ucraina, Mosca rafforza la sua presenza sul confine vicino a Kharkiv

Secondo le ultime informazioni diffuse dai militari ucraini, le forze di Mosca stanno consolidando la loro presenza lungo il confine nelle vicinanze di Kharkiv.

Non si fermano le manovre militari nella regione dove dall’inizio dell’invasione sono già morti più di cinquecento civili.

L’armata russa rafforza la propria presenza a nord, lungo il confine. Le forze armate ucraine contrattaccano invece attorno a Kharkiv, città a circa 40 km di distanza dal confine con la regione russa di Belgorod. Lo riporta la Cnn in base alle ultime informazioni diffuse dall’esercito ucraino.

“Il nemico mantiene pronti all’intervento forze e mezzi di difesa aerea nella regione di Belgorod e continua a concentrare gli sforzi nella difesa dei confini occupati per evitare l’avanzata di unità delle nostre truppe verso i confini di stato”. Lo ha comunicato stamattina su Facebook lo Stato Maggiore dell’esercito di Kiev.

I soldati ucraini “prevedono che il nemico continui dimostrazioni al confine di stato con l’Ucraina per limitare le azioni delle Forze armate ucraine”. L’ultima settimana circolava su Telegram un video – poi verificato dalla Cnn – che mostrava la riconquista da parte delle forze di Kiev della località di Molodova, non distante dal confine con la Russia. Ieri alcuni funzionari ucraini a sud di Kharkiv hanno segnalato che unità russe stavano spostandosi verso nord, forse per irrobustire i rifornimenti russi da Belgorod.