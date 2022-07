Meteo OGGI domenica 17 luglio | Caldo africano per effetto dell’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, domenica 17 luglio. Sulla nostra Penisola l’anticiclone africano si fa sempre più forte, e garantirà tempo stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni. Alte le temperature, con il caldo africano che fa salire le colonnine di mercurio.

L’anticiclone africano Apocalisse4800 tiene sotto scacco tutta la nostra penisola, con il caldo africano che si fa sentire da Nord a Sud. Per quanto riguarda la giornata di oggi, il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con cielo sereno o al più poco nuvoloso su quasi tutte le regioni. Da segnalare alcuni possibili e temporanei annuvolamenti, localmente intensi al Nord soprattutto a ridosso dei rilievi montuosi, e sulla dorsale appenninica centrale. Possibili – anche se rare e non degne di nota – alcuni piovaschi e precipitazioni. Temperature in crescita.

Nord

L’anticiclone africano garantirà una giornata ampiamente soleggiata sulla maggior parte delle regioni del Nord, sebbene sia da segnalare lo sviluppo di locali annuvolamenti a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici. Annuvolamenti che, occasionalmente, potranno dar luogo a brevi e deboli piovaschi.

Centro e Sardegna

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno caratterizzate da cielo sereno e clima caldo. Questo l’effetto dell’anticiclone africano giunto sulla nostra Penisola, che garantirà una giornata ampiamente soleggiata su tutte le regioni. Previste velature medio alte in transito sulle regioni peninsulari durante le ore diurne, ma senza

Sud e Sicilia

Anche nelle regioni del Sud, la giornata sarà all’insegna del caldo. Per la giornata di oggi, il tempo sarà infatti generalmente stabile e sereno. Previsto in tarda mattinata e nel pomeriggio il passaggio di nubi medio alte su gran parte del Meridione, ad esclusione della Sicilia. Sull’isola, infatti, per tutta la giornata di avrà prevalenza di cielo sereno.

Temperature

Le colonnine di mercurio continuano a segnalara valori molto alti, per via dell’effetto dell’anticiclone africano. Per quanto riguarda le minime, da segnalare un lieve calo su Marche e Abruzzo, mentre si registra un lieve aumento al nord ovest, coste venete e al Meridione. Non si registrano variazioni di rilievo, invece, sul resto del Paese. Per quel che riguarda le massime, si segnalala una leggera diminuzione su regioni adriatiche, Piemonte e Lombardia, mentre sono in aumento su regioni tirreniche e Liguria. Rimangono invece stazionarie su tutte le altre regioni.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno deboli orientali, localmente moderati, al nord. Si registrano, invece, deboli variabili altrove, a regime di brezza lungo le coste.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, i mari italiani sarannotutti generalmente poco mossi, ad eccezione del Mar Adriatico che invece potrà essere localmente mosso.