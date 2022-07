Aria condizionata in auto, rischio multa di 444 euro: ecco perché

Non è consentito tenere l’aria condizionata accesa se l’auto è in sosta, altrimenti si rischia di beccarsi una multa salata

Mentre l’auto è in sosta, c’è il divieto di tenere l’aria condizionata accesa, altrimenti si rischia una multa molto salata, che quest’anno è aumentata: da 223 a 444 euro.

Non si tratta di una cosa nuova, perché la regola è in vigore dal 2007, ed è in seguito stata modificata nel 2010 e poi di nuovo aggiornata in merito alle sanzioni prima del 2014 e poi quest’anno, nel mese di aprile. Si tratta di un divieto per ragioni ambientali. Lo scopo è limitare l’inquinamento causato dalle automobili.

La norme si riferisce alla parola “sosta” nell’art. 57 del codice della strada, in cui si chiarisce che per sosta si intende «la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente». Il divieto non è valido per «l’arresto o l’interruzione della marcia» che avvengono se ci sono code o attese ai semafori, e così la «fermata» intesa come «temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata».

Se non si rispettano queste condizioni, la multa che ne consegue è alquanto salata: si parla di 444 euro. Naturalmente, se si è in marcia, è possibile tenere l’aria condizionata accesa, ma se si deve sostare per fare una chiamata a lato strada o se bisogna attendere l’arrivo di qualcuno, allora questo non è consentito.

Qualche anno fa, a Como, un automobilista dovette pagare una sanzione pari a 218 euro poiché aveva sostato a bordo strada con motore e aria condizionata accesa mentre stava telefonando. Se si mette a confronto il nostro Paese con gli Stati europei, l’Italia si è mostrata parecchio rigida per questo genere di multe. A Londra, la sanzione media si aggira sulle 20 sterline, cioè 23,50 euro e parte nel momento in cui i poliziotti danno ordine di spegnere l’aria condizionata. Bisogna tra l’altro pagare subito la multa, altrimenti si resta lì fermi, e non è possibile riprendere la marcia. In Spagna, a Madrid, la sanzione per la sosta con climatizzatore acceso si paga fino a 100 euro.