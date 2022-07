Bonus facciate: adesso possono rientrare anche i portoni, novità AdE

Il Bonus facciate è nell’occhio del ciclone perché veramente troppe frodi sono emerse grazie a questo bonus governativo.

Ma adesso arriva una novità clamorosa dall’agenzia delle entrate consente di ricomprendere in questo bonus anche i portoni a determinate condizioni.

Il bonus facciate è probabilmente il bonus su cui si sono fatte più frodi in assoluto. Non sorprende quindi che il governo abbia deciso di cancellarlo e infatti proprio questo 2022 è l’ultimo anno nel quale si potrà fruire.

La novità clamorosa dell’AdE

Ma mentre il Governo ha cancellato per il prossimo anno il bonus facciate lo ha anche fatto scendere di valore.

Infatti quest’anno il bonus facciate vale soltanto il 60%, mentre fino all’anno scorso valeva addirittura il 90%. Ma clamorosamente l’Agenzia delle Entrate va a potenziare il bonus facciate proprio a pochi mesi dalla sua fine. Infatti una recente risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate è andata proprio ad intervenire sulla questione dei portoni. Vediamo di capire che cosa succede e che cosa cambia. Tante volte l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul bonus facciate e si può ben dire che è stata proprio l’agenzia a definire con grande puntualità i confini di questo bonus. Tuttavia oggi questo bonus appare meno interessante perché vale meno e anche perché sono rimasti ormai giusto pochi mesi per poterne beneficiare.

La risposta sui portoni e le interpretazioni

Ma con l’ultima risposta all’interpello l’Agenzia delle Entrate ha clamorosamente a stabilito che in alcuni casi persino i portoni possono rientrare nel bonus facciate. Tuttavia si tratta di una risposta piuttosto problematica da interpretare. Infatti la domanda veniva posta da una chiesa. La chiesa voleva usufruire del bonus facciate per rifare la facciata e chiedeva di comprendere anche il portone.

Cosa cambia

La motivazione adotta Dalla Chiesa è stata che il portone aveva una rilevante funzione ornamentale oltre che di accesso alla basilica. L’Agenzia delle Entrate ha clamorosamente risposto che nel caso in cui il portone abbia una rilevante funzione ornamentale può rientrare nella agevolazione del bonus facciate. Si tratta chiaramente di un’estensione clamorosa di questo bonus. Tuttavia ovviamente non è semplice interpretare quando un portone si può considerare avere una rilevante funzione ornamentale e quando invece ciò non accade. Tuttavia la risposta offerta a questa chiesa può essere utile anche ad altri.