Bonus stufa a pellet (risparmi il gas) e condizionatore: boom di richieste

Un vero e proprio boom di richieste per due articoli che in questo periodo diventano di straordinaria attualità e che possono essere acquistati con uno sconto fortissimo grazie ai bonus.

I bonus oltre a garantire un forte sconto su stufa a pellet e condizionatore consentono anche di acquistare due elettrodomestici che possono effettivamente aiutarci a risparmiare.

Innanzitutto il tema più caldo è quello della stufa a pellet. Infatti il gas continua ad aumentare di prezzo.

Risparmio subito e risparmio nel tempo

Anche nel terzo trimestre il prezzo del gas aumenterà tanto e di conseguenza le famiglie italiane si premuniscono già acquistando la stufa a pellet.

Infatti la stufa a pellet utilizza un combustibile ecologico e che oggi diventa anche molto economico se rapportato al carissimo gas naturale. Quindi scegliere una stufa a pellet significa fare un acquisto ecologico ma che garantisce anche tanto risparmio in vista dell’inverno. Con i bonus casa la stufa a pellet è acquistabile attraverso varie vie e il risparmio è notevole. Stesso discorso vale per il condizionatore dell’aria. Sfruttando i bonus casa è possibile avere un forte sconto sul condizionatore dell’aria e quindi sostituire i vecchi modelli che sprecano tanta energia con quelli nuovi e ad elevata classe energetica.

Scelta ecologia ed economica

La cosa vantaggiosa dell’utilizzare i bonus casa per acquistare stufa a pellet e condizionatore e che non soltanto si beneficia di un forte sconto immediato proprio in virtù dei bonus governativi ma ci si dota anche di strumenti che ci permettono di risparmiare nel tempo. Gli ambientalisti da tempo spingono per l’adozione della stufa a pellet ed oggi le loro motivazioni prettamente ambientalistiche si sposano anche con quelle del risparmio. Più bonus diversi consentono di agevolare la spesa di questi due elettrodomestici e chiaramente quello più desiderato è la stufa a pellet. Infatti nonostante i vari bonus bolletta gli italiani stanno patendo duramente gli aumenti del gas. Anche perchè il bonus sociale sulle bollette è fruibile soltanto dalle famiglie con ISEE entro i 12.000 euro e per tutte le altre la stangata resta immutata.