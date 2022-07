Bonus Tv, a chi spettano gli incentivi | Arriva anche quello Satellitare

Con il passaggio obbligatorio al nuovo digitale terrestre, il governo ha istituito alcuni incentivi economici per l’acquisto di un nuovo televisore o decoder di ultima generazione. Oltre a questo arriva anche un nuovo incentivo per tv satellitare. Ecco di cosa si tratta.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso un comunicato stampa del 8 luglio, ha reso noto la conclusione in tutta Italia delle operazioni di riorganizzazione delle frequenze televisive. Con questa nasce la necessità per gli utenti di dover aggiornare il proprio televisore, comprare un nuovo decoder o acquistarne un televisore nuovo.

Come si legge nel comunicato però , esistono alcune situazioni di difficoltà riscontrate, in particolare nelle zone montane. Difficoltà, ovviamente, di ricezione del segnale tv dovute alla localizzazione in cui il segnale non arriva correttamente. In diversi territori (come dicevamo soprattutto in alcuni paesi montanari) si stanno riscontrando non pochi problemi di ricezione del segnale tv. Per porre rimedio, Giorgetti, ha da poco promesso l’istituzione di un nuovo bonus tv satellitare.

Per ridurre al minimo i disagi dovuti al passaggio al nuovo digitale terrestre, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato 319 milioni di euro per incentivare l’acquisto di decoder o di una nuova tv.In particolare, c’è la possibilità di accedere ad alcuni fondi.

Bonus Tv quali sono i fondi e cosa si sa di quello satellitare

Per il Bonus tv si possono richiedere le seguenti cifre:

bonus tv , pari a 30 auro a favore di nuclei familiari con ISEE inferiore 20 mila euro, da utilizzare per l’acquisto di una nuova televisione o di un decoder;

bonus rottamazione tv , pari al 20% del prezzo d’acquisto del nuovo televisore e fino a un massimo di 100 euro. Non è previsto alcun limite ISEE, ma sarà riconosciuto una sola volta per nucleo familiare e a condizione che si rottami un vecchio televisore.

Inoltre per i cittadini ultra 70enni, con un trattamento pensionistico annuale non superiore a 20.000 euro, possono richiedere un decoder gratuito che sarà spedito direttamente a casa propria.

Per il Bonus Satellitare?

Questo solo per chi non ha problemi di ricezione, ma per quanto riguarda il bonus satellitare promesso, ad oggi non si conoscono i dettagli di questo nuovo incentivo. Tuttavia, il Ministro ha confermato che presto “verrà presentata in Parlamento una proposta per finanziare la possibilità di coprire queste zone con incentivi e contributi alle comunità sul satellitare, garantendo così l’universalità del servizio a tutti gli italiani“.