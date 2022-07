Delitto Anzio, Leonardo, 26 anni, viene assassinato in un locale. Suo padre pugnala due buttafuori: arrestato

Il padre del ragazzo ucciso ad Anzio è ora accusato di tentato duplice omicidio. Sono in corso interrogatori dei giovani che conoscevano il 26enne ucciso. I due buttafuori, feriti, non rischiano la vita ma sono in nosocomio

Ancora una scena di sangue si è consumata ad Anzio. Il padre di Leonardo Muratovic, 26 anni, ucciso a coltellate nella notte tra sabato e domenica,

ha accoltellato due buttafuori di 30 e 57 anni, di fronte al commissariato locale.

L’uomo ha inveito sui due buttafuori che lavorano nel locale in cui è esplosa la rissa. I due, che sono stati accompagnati in nosocomio, erano stati contattati dai poliziotti nell’ambito dell’inchiesta sul delitto che la Procura di Velletri ha aperto. Ma il padre di Leonardo ha assalito i due pensando che fossero in qualche modo responsabili del decesso del figlio, per non aver monitorato la rissa evitando gravi conseguenze.

L’uomo è finito in manette. Nessuno dei due buttafuori accoltellati rischia la vita. Uno di loro ha subìto ferite gravi e lo hanno condotto in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico, ma per ora anche le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Uno dei due giovani feriti, C.C., 31 anni, giunto in nosocomio ha postato una foto ancora sanguinante, su Fb:« Sono stato accoltellato, se muoio vi voglio bene».

Chi era Leonardo Muratovic

Il 26enne che sabato 16 luglio è morto ad Anzio, ucciso dopo un litigio, era croato e abitava ad Aprilia. Leonardo era un pugile e aveva cominciato presto, a 14 anni. Una rivista lo intervistò a 17 anni e lui disse:«A me il pugilato piaceva fin da quando avevo 10 anni. Mio padre frenava un po’ perché ero troppo piccolo ancora, ma a 14 anni ho disputato il primo match».

Ma il fatto che fosse atleticamente preparato non è stato sufficiente per tutelarsi, tant’è che è deceduto dissanguato sotto lo sguardo di parecchie persone. A quanto pare, l’omicidio sarebbe sfociato a causa di un litigio con una o più persone, che ha preso una ancor più tragica piega. Quando giunsero i soccorritori per Leonardo, il 26enne aveva perso moltissimo sangue, poi è morto al pronto soccorso di Anzio.

L’autopsia provvederà a far luce sulle cause della morte mentre gli investigatori stanno cercando chi ha accoltellato Muratovic.