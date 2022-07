Scomparsa Adriano Pacifico, la madre si è recata a Tolone:«Ditemi chi è il ragazzo che è con lui»

Il giovane era partito per Santiago di Compostela, ma è scomparso. Conto svuotato effettuando mini prelievi. La sorella del giovane:«Forse si trova al confine»

Adriano Pacifico, 32 anni, era partito con la sua bici da Bastiglia, in provincia di Modena, il 3 luglio scorso. Il suo obiettivo era raggiungere la Spagna e portare a termine il cammino di Santiago. Ma proprio sulla strada che tutti gli anni tantissimi pellegrini da ogni parte del globo intraprendono, Adriano è sparito e di lui non si sa più nulla.

La madre, Grazia, è partita per cercare il figlio, raggiungendo Tolone, in Francia, città da dove Adriano si era fatto sentire l’ultima volta. Lì il suo conto era stato svuotato. Alla Gazzetta di Modena, la donna dice:«Mi preoccupa l’uomo che gli ha prestato il telefono. Quella persona ci ha dato indicazioni discordanti. Diceva di non capire bene l’italiano, anche se aveva raccontato di aver lavorato nel nostro Paese. Diceva che Adriano viaggiava solo e che era ripartito. Successivamente, con un conoscente che parla il francese, ho nuovamente contattato quel ragazzo. Ha detto che Adriano era con un gruppo di ragazzi. In una di queste videochiamate ho notato che questa persona viveva in una baracca abbandonata e trasandata. Mi sono spaventata e lo sono parecchio anche adesso».

La donna è partita per Tolone con la sua auto sabato 16 luglio. L’ultima videochiamata del 32enne risale allo scorso lunedì, 11 luglio, con il cellulare di quel tizio misterioso. I familiari hanno raccontato che ad Adriano si era rotto il telefono e che si era fermato perché non si sentiva bene dal punto di vista fisico. Non si riusciva a comprendere se stesse telefonando da Tolone o Saint Tropez. Volevo dirigersi in Spagna, lì la vita è meno costosa.

La madre non riesce a capire perché il figlio ha eseguito parecchi prelievi con il suo bancomat a Tolone da 20/30 euro a breve distanza l’uno dall’altro, fino a svuotare il conto. Dalla Francia la donna dice:«L’Interpol si è già mossa per rintracciare mio figlio. Sono convinta che se fosse stato ricoverato qualcuno ci avrebbe contattato. Faccio quello che ogni mamma farebbe».

La madre si è rivolta anche alla nota trasmissione Chi l’ha visto, su Rai 3. La sorella del 32enne ha creato una campagna di ricerche sui social per ritrovare il fratello. E proprio Jessica aggiorna sull’attuale stato delle ricerche:«Ad oggi ancora nessuna novità. Siamo in contatto con l’Interpol, la denuncia di scomparsa è già stata presa incarico, abbiamo chiamato le frontiere, la Farnesina, gli ospedali ma tanti non ci danno informazioni per una questione di privacy. Abbiamo calcolato che percorreva dai 60 agli 80 chilometri giornalieri, di conseguenza dovrebbe essere verso il confine tra Francia e Spagna».

I particolari per riconoscerlo sono i seguenti: Adriano è alto 1,72, capelli e occhi castani, una cicatrice sul polpaccio sinistro e tre tatuaggi.