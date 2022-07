Due protagoniste femminili di una fiction inscenano un bacio lesbico, ma un’anziana suora le vede e inizia a urlare, separandole. La scena circola in rete, ma non tutti hanno riso della signora.

E’ diventato virale il video di un’anziana suora che “stoppa” incredula il bacio tra due ragazze nelle strade di Napoli. In realtà non si tratta di una coppia di giovani che esprime il proprio amore, ma di uno shooting fotografico per la promozione di Mare Fuori, una serie tv Rai che oggi è disponibile anche sul sito di streaming Netflix.

La suora che non era a conoscenza di tutto ciò, interviene per separare le due attrici e protagoniste della fiction, Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, quasi sconvolta. “Che fate? Che fate? È il diavolo! Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria!” urla l’anziana donna davanti alle telecamere e le macchine fotografiche degli operatori.

“ANDATE A MESSA”

“Eravamo ai Quartieri Spagnoli, in un vicoletto e stavamo facendo uno shooting per una rivista con le due protagoniste di Mare Fuori come modelle. All’improvviso è arrivata una suora, chiedendoci se fossimo andati a Messa la mattina” ha raccontato Roberta Mastalia, una delle make up artist presente sul set, che ha ha postato il video della vicenda nelle stories del suo profilo Instagram. “Quando le abbiamo risposto di no, che non eravamo andati a Messa, ha iniziato ad incolpare la nostra generazione per il Coronavirus. Poi si è resa conto che le modelle stavano posando baciandosi ed è corsa a dividerle” ha aggiunto.

“A primo impatto siamo rimasti spiazzati da questo comportamento. L’abbiamo presa in modo ironico, infatti, come si vede nel video, le modelle ridono. Dopo un po’ però abbiamo chiesto alla suora di andare via perché stava intralciando il nostro lavoro in maniera insistente e piano piano si è allontanata” ha detto Roberta.

UNA POVERA DONNA RIDICOLIZZATA

Non tutti però hanno riso e gradito il fatto che una donna anziana sia stata messa alla berlina in rete in modo così spudorato. Il commento più duro è quello di un utente Facebook che si fa chiamare Luther Smith: “Questa donna avrà almeno ottant’anni, a giudicare dall’eloquio claudicante probabilmente non è in perfetta salute, essendo una antica signora partenopea è probabile che faccia parte di quelle schiere di povere ragazze che, nel dopoguerra, furono costrette a prendere giovanissime i voti da una famiglia troppo numerosa per maritarle tutte con dote, ed è già tanto se all’epoca le avranno insegnato a leggere e scrivere prima di sbolognarla in convento. Riprenderla e metterla in ridicolo come fanno ‘ste cazzo di pagine “Abolizione del suffragio universale” ed epigoni dimostra solo l’incredibile testadicazzaggine di chi ne sfrutta la condizione di minorità per generare engagement“.