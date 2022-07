Il figlio di 6 anni beve varechina, lei tenta il suicidio gettandosi dal terzo piano

Sfiorata di poco un’altra tragedia familiare: stamattina una donna ha tentato il suicidio dopo che il figlioletto aveva bevuto una bottiglietta con della varechina al suo interno.

Inizialmente pareva che il figlio fosse stato intossicato dalla madre, che dopo avrebbe tentato di togliersi la vita. Ma le ricostruzioni dei carabinieri hanno fatto emergere una realtà ben diversa.

Quando ha visto che il figlio ha cominciato a sentirsi male è andata nel panico. Il piccolo, 6 anni, aveva ingerito un mix di acqua e varechina. Inizialmente si era diffusa la voce che fosse stata proprio lei, la madre, una donna di 41 anni, a somministrare al figlio il mix letale nel tentativo di avvelenarlo. Poi la smentita: il bimbo aveva bevuto accidentalmente l’acqua con la varechina.

Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, si è risvegliata in preda allo choc. Il dramma è successo verso le 8 di stamattina. Dopo essersi accorta di quanto era successo la donna, sconvolta, si è fatta prendere la panico. E a quel punto si è lanciata nel vuoto.

Il timore per la visita degli assistenti sociali

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, i fatti dovrebbero essere andati così: la donna stamattina aspettava una visita da parte degli assistenti sociali. Temeva che potessero toglierle il figlio. Così aveva preparato un composto coi detersivi. L’intenzione era quella di minacciare di ingerirlo se avessero voluto levarle il bambino. Ma la bottiglietta è finita nelle mani sbagliate, cioè proprio in quelle del figlio. Che poi, accidentalmente, ha bevuto il contenuto della bottiglietta, rimanendo ustionato alla bocca.

La donna a quel punto, in preda alla disperazione, ha cercato di togliersi la vita. Si è perciò lanciata nel vuoto, nel pieno centro abitato, dal balcone della sua abitazione al terzo piano nella palazzina in cui vivono.

La madre quarantunenne è sopravvissuta all’impatto. Alcuni passanti, resisi conto di quanto era successo, hanno avvertito il 118. La donna e il figlioletto sono stati trasportati d’urgenza in ospedale al “Perrino” di Brindisi. Ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita, anche se sono tenuti sotto stretta osservazione dai medici. Nella caduta la mamma del bambino ha riportato varie fratture: è ricoverata in prognosi riservata in rianimazione. Il piccolo, invece, è stato prima ricoverato nel reparto di Pediatria. Dopo gli accertamenti effettuati è stato disposto per lui il trasferimento nell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dove sarà ricoverato in terapia intensiva.