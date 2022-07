Il Volo, Piero Barone e la storia d’amore con la bellissima conduttrice: chi è lei

Una relazione che, al tempo, fece molto chiacchierare il grande pubblico, data anche la grande popolarità di entrambi. Da una parte Piero Barone e dall’altra la conduttrice tv.

Piero Barone ha avuto una storia d’amore con una talentuosa e bellissima conduttrice Mediaset. Ecco chi è lei.

Tre lirici noti in tutto il mondo, un vero e proprio vanto per il nostro Paese: hanno iniziato la loro carriera da giovanissimi e, da allora, non si sono più fermati. Stiamo parlando del trio de Il Volo, composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone.

In particolar modo, oggi, parleremo della vita privata dei tre lirici. Tutti e tre, c’è da dire, hanno sempre cercato di tenere la loro vita privata lontano dai riflettori del mondo gossip e dello spettacolo.

Non sempre però ci sono riusciti: di tanto in tanto, i tre de Il Volo hanno conquistato le copertina patinate nostrane. In questi mesi, Ignazio Boschetto ha ufficializzato la sua relazione con la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes, mentre Gianluca Ginoble la storia d’amore con Valentina Eleonora Storaro.

L’ex compagna di Piero Barone

Oggi parleremo della vita privata di Piero Barone. Il lirico de Il Volo, come ricorderanno i fan del trio, ha avuto una lunga storia d’amore con Valentina Allegri, figlia di Massimiliano Allegri, mister della Juventus. I due troncarono la loro relazione nel 2019, dopo settimane di insistenti rumors. Ma qualche mese dopo, Barone fu paparazzato in compagnia di uno dei volti più noti di casa Mediaset dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Di chi parliamo? Dell’inviata e conduttrice del programma cult di Italia Uno, Le Iene, Veronica Ruggeri. La notizia divenne subito virale sui social, ma tra i due finì appena qualche settimana dopo.

I due oggi

Piero Barone e Veronica Ruggeri, dopo la pubblicazione degli scatti da parte di Chi, non hanno mai confermato, o smentito, la loro relazione. Come detto, tra i due sarebbe durata poche settimane. Oggi la bella conduttrice Mediaset vive una storia d’amore con il collega de Le Iene, Nicolò De Vitiis.

Il lirico del trio de Il Volo, invece, sarebbe ancora single, come confermato da lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, su Canale 5. Ha spiegato: “Sono single. L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no. Però sono sicuro che è li fuori da qualche parte”.