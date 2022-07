Stefano e Belen in crisi? La conduttrice rompe il silenzio e “risponde” via social: fan in delirio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi? Dopo le voci di queste settimane arriva la risposta social della conduttrice argentina.

Ancora una volta, sono diventati i protagonisti del gossip nostrano: la conduttrice Belen Rodriguez e il conduttore Stefano De Martino, come ormai sanno tutti, si (ri)frequentano ormai da diversi mesi. I due, convolarono a nozze nel settembre del 2012, un anno dopo essersi conosciuti negli studi del programma di Maria De Filippi, Amici.

Qualche mese prima, in aprile, è nato il primogenito della coppia, Santiago. Nel 2015, però, i due si lasciano salvo poi tornare insieme nell’estate del 2019. Poi, l’anno successivo, i due rompono nuovamente, mentre si rincorrono voci su presunti tradimenti da parte dell’ex ballerino Mediaset, tutte smentite.

Nella primavera di quest’anno, dopo la fine della relazione tra la conduttrice argentina e Antonino Spinalbese – i due hanno avuto una figlia, Luna Marì – Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornano insieme. Ma come sta andando tra i due? Su di loro pesanti voci di crisi ma, il gesto della showgirl nella giornata di ieri, chiude il caso.

Lo scatto di Belen Rodriguez

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Belen Rodriguez ha pubblicato uno scatto insieme a Stefano De Martino. Come detto, i due hanno riallacciato la loro storia d’amore ormai da mesi e, pur postando scatti in cui si intravedevano gli stessi luoghi, non hanno mai pubblicato, sino a ieri, una foto insieme. Si tratta di una romantica foto al tramonto mentre si baciano, per la gioia dei tantissimi fan della coppia.

I progetti futuri per la coppia

Dunque, tra i due, le cose vanno a gonfie vele. Altro che presunta crisi o problemi tra di loro, la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è saldissima. Tanto che ormai circolano incontrollate le voci su presunti progetti futuri per la coppia. I due, in autunno, potrebbero andare a vivere insieme, staremo a vedere.

Stano ai rumors, dicevamo, Stefano De Martino potrebbe chiedere per la seconda volta la mano di Belen Rodriguez. Inoltre, il conduttore di Tim Summer Hits, vorrebbe allargare la famiglia: un altro figlio in arrivo? Lo scopriremo.