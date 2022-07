Uomini e Donne, Luca e Soraia come Matteo e Valeria: scene già viste | Cosa sta accadendo

Bufera su una delle coppie nate nel corso dell’ultima edizione di “Uomini e Donne”: Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti al centro del gossip.

Lo scorso 1° giugno si è conclusa l’ennesima stagione dell’ormai storico dating show nato nel settembre del lontano 1996 da un’idea di Maria De Filippi. Con più di 2 milioni e mezzo di telespettatori e una media di share del 23,5%, “Uomini e Donne” si è confermato ancora una volta una delle trasmissioni più seguite di casa Mediaset.

Anche quest’anno gli amori del Trono Classico e del Trono Over hanno tenuto il pubblico incollato al piccolo schermo, tanto che anche dopo la messa in onda dell’ultima puntata, sul web sembra essersi materializzato il sequel delle storie di coloro che hanno infiammato il parterre di questa edizione.

Tra i protagonisti che non hanno smesso di essere al centro del gossip c’è uno dei tronisti che ha fatto molto discutere nel corso della stagione per il suo percorso a “Uomini e Donne” ricco di deviazioni: Luca Salatino. I rumors sulle reali motivazioni che lo hanno spinto a uscire dal programma insieme a Soraia Allam Ceruti non si sono mai veramente placati e negli ultimi giorni sembrano aver trovato terreno fertile…

La storia di Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti

Arrivato a “Uomini e Donne” per la prima volta come corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti, che ha poi preferito Samuele Carniani, lo chef di Roma è passato dalla parte dei tronisti ed è stato impegnato fin da subito nella conoscenza di due corteggiatrici: Soraia e Lilli. A queste se n’è poi aggiunta una terza, Aurora, che sembrava aver conquistato Luca Salatino al primo sguardo. Ma proprio quando il pubblico si era ormai convinto del fatto che il tronista avrebbe seguito l’esempio di Matteo Ranieri, scegliendo di lasciare il programma con l’ultima arrivata, la corteggiatrice è uscita di scena. I riflettori, quindi, sono di nuovo tornati su Lilli e Soraia e alla fine Luca Salatino ha scelto proprio la 28enne di Como.

Le ultime indiscrezioni

Fin qui tutto bene, se non fosse che negli ultimi tempi le coppie uscite dalla trasmissione di Maria De Filippi sembrano durare il tempo di un’estate. Dopo aver anticipato la notizia della rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha ora rivelato che anche la storia tra Luca e Soraia sarebbe giunta al capolinea. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, anche il pubblico troverebbe riscontro in merito alle ormai diffuse ipotesi circa le reali dinamiche di “Uomini e Donne”. Negli ultimi tempi, infatti, più che l’amore sembra che dame e cavalieri siano di scena su Canale 5 solo per questioni di lavoro e popolarità.