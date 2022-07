Kate e William, le loro vacanze da “poveri” | Dove andrà la famiglia reale

Dopo la notizia del loro trasloco in una dimora modesta e senza servitù, non stupisce che le vacanze di William e Kate e dei loro figli siano “low profile”. Ecco dove vanno gli eredi della corona, ma soprattutto come passano i loro giorni di vacanza.

Jet privati, moda lussuosa e alta gioielleria sono diventati tutti sinonimi dei reali più anziani, perché la nuova generazione. ha idee completamente diverse su come passare le vacanze. Non parliamo di Harry e Meghan, loro sono un caso a parte e la vita se la godono, ma di Kate e William.

In tanti sono portati a pensare che le loro vite siano completamente diverse da quelle delle persone normali e immaginano vacanze a cinque stelle in luoghi da favola con mare cristallino. Niente di più sbagliato. Sebbene il Duca e la Duchessa di Cambridge, William e Kate abbiano davvero goduto delle destinazioni per le vacanze più glamour, ma soprattutto quando erano in viaggio per “lavoro” quando si tratta di vacanze private sono molto più parsimoniosi.

Secondo il Sun, i futuri re e regina spesso alle mete da sogno, preferiscono una semplice gita alle isole Scilly, situate al largo della costa della Cornovaglia. Con loro portano ovviamente i loro figli George, Charlotte e Louis. La coppia ha visitato questa destinazione panoramica nel 2020, quando sono stati avvistai in bicicletta sull’isola di Tresco.

Kate e William, le loro vacanze da “poveri”. Come si spostano i principi

Il principe Carlo e la principessa Diana portarono sia William che Harry sulle isole nel 1989, quindi non sorprende che William voglia condividere l’esperienza con i suoi figli. Ma ancora, quando si tratta di raggiungere la loro destinazione, è risaputo che Kate e William scelgono l’opzione economica, piuttosto che utilizzare i loro jet privati. La famiglia è stata vista salire a bordo di un aereo FlyBe da 73 sterline a testa per andare a Balmoral nel 2019. Sono rimaste ben impresse le immagini del principe Williams che lottava sulla pista mentre teneva quattro bagagli con George e Charlotte. Non proprio l’idea che si ha di vacanze reali,

Raccogliere uova. Un divertimento “reale”

Durante le vacanze estive, Kate preferisce anche lasciare Kensington Palace a Londra per dirigersi nella casa di campagna della famiglia, Anmer Hall nel Norfolk. Ma cosa fanno lì visto che le temperature inglesi non sono proprio il massimo?

Una esperto di coppia reale ha detto a Fabulous: “Il grande interesse fuori da Anmer Hall sono le galline che vengono allevate. Kate e i bambini passano tutto il giorno nel pollaio a raccogliere le uova fresche che mettono nei cestini. Poi si divertono a cucinarle e a mangiarle freschissime”. Il commento trattandosi di reali sarebbe: una vacanza da morire dal ridere.