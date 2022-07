Mara Maionchi, il drammatico racconto: “Durante una visita periodica mi hanno trovato due tumori”

Tutti conosciamo Mara Maionchi come una donna forte, irriverente e dalla professionalità che impiega in ogni suo progetto lavorativo. Anche la celebre produttrice, tuttavia, alcuni anni fa ha conosciuto la paura e lo sconforto, a causa della lotta contro il cancro che ha combattuto.

Mara, come tutti saprete, attualmente è uno dei giudici del programma in onda su Sky intitolato Italia’s got talent, ma il suo esordio nel mondo della musica risale a quando la produttrice aveva poco più di 20 anni.

La Maionchi, infatti, tramite un annuncio trovato sul Corriere della Sera, nel 1967 iniziò a lavorare per la casa discografica Ariston Records e, da allora, il suo percorso professionale è stato sempre in ascesa. Successivamente, nel 2008, iniziò a lavorare anche come personaggio televisivo, e nel corso della sua carriera ha preso parte anche a numerosi programmi tv.

Sette anni fa, però, Mara Maionchi è stata chiamata ad affrontare uno dei periodi più bui e traumatici della sua vita, causata dalla diagnosi di due tumori al seno. Di recente, in un’intervista, la produttrice è tornata a parlare di quel terribile momento.

Mara Maionchi e la diagnosi della malattia

Aveva 74 anni quando Mara Maionchi scoprì di essere affetta da due tumori al seno. Ad oggi, per fortuna, la conduttrice è guarita e sta bene, ma affrontare la scoperta di tale e diagnosi e combattere per la vita, all’epoca, non fu di certo cosa facile. A raccontarlo è stata proprio lei, nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Sette del Corriere della Sera: “Durante una delle tante visite periodiche che facevo al seno mi trovarono due tumori: uno alla mammella destra e uno, in situ, in quella sinistra. Provai rabbia e sgomento, ma soprattutto paura. Una paura tremenda“. Grazie alla diagnosi precoce, si scoprì che il tumore non aveva ancora intaccato i linfonodi, motivo per il quale Mara non ebbe bisogno di sottoporsi alla chemioterapia. Sempre nel corso dell’intervista precedentemente citata, la Maionchi ha detto la sua anche sulla malattia che ha da poco colpito Fedez, e sulla scelta del cantante di parlarne apertamente con i suoi fan: “Penso tutto il bene possibile dei personaggi famosi che ci mettono la faccia e raccontano la malattia. Fedez ha fatto benissimo. Sono assurdi quelli che lo accusano di spettacolarizzazione”.

Il nuovo progetto lavorativo di Mara

Oltre a essere uno dei giudici di Italia’s got talent ed essere reduce dalla conduzione del programma Sky Quelle brave ragazze, insieme a Orietta Berti e Sandra Milo, a partire dal prossimo 12 settembre Mara Maionchi sarà al timone di un nuovo programma che andrà in onda su Rai Due in prima serata, intitolato Nudi per la vita.

La trasmissione affronterà proprio il tema della prevenzione, e sempre nel corso dell’intervista rilascia a Sette, Mara ha affermato quanto segue: “Il messaggio che vogliamo lanciare è: prevenite, fate i controlli, non abbiate paura di verificare se il vostro corpo sta bene. Spogliatevi insomma”.