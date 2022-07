Una caduta mentre era in sella alla moto del fidanzato. Elisa se n’è andata lasciando sgomenta la famiglia e tutta la comunità.

Era in moto con il fidanzato ieri sera la 14enne Elisa Caressa, rimasta vittima di un incidente stradale intorno alle 22 e 30 nella strada che collega Bisceglie e Trani, nel Barese. La tragedia è avvenuta sulla i sulla Statale 16 Adriatica quando la moto, del ragazzo 18enne, un KTM 125, si è scontrata con un’auto che viaggiava nella stessa direzione.

In seguito all’impatto, avvenuto forse perché la moto ha tamponato l’altro mezzo, i due ragazzi sono caduti a terra. Per il giovane non ci sono state gravi conseguenze, ma Elisa purtroppo è stata invece travolta da un’altra automobile che arrivava dalla parte opposta.

Purtroppo per 14enne non c’è stato nulla da fare. Quando sul posto sono arrivati gli uomini del 118, Elisa era già morta. Il fidanzato è stato invece portato in ospedale in codice rosso. Dopo le iniziali indagini della procura per capire la dinamica dell’incidente, il caso è stato chiuso come incidente stradale e non sarà effettuata un’autopsia sul corpo della ragazzina. Il corpo è stato quindi restituito alla famiglia per poterne disporre i funerali. Le esequie avverranno domani nella chiesa degli Angeli Custodi.