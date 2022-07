Investito da un’auto il linguista Luca Luca Serianni: è in gravi condizioni

Una macchina ha travolto sulle strisce lo studioso Luca Serianni, celebre filologo e linguista. Adesso è ricoverato in coma.

Un’automobile spuntata dal nulla lo ha centrato in pieno mentre stava attraversando la strada. Subito soccorso dopo l’incidente, le sue condizioni sono sembrate subito gravissime. Ora è in coma. La polizia locale al lavoro per ricostruire le esatte dinamiche del terribile impatto che lo ha ridotto in fin di vita.

Grave incidente per Luca Serianni, famoso linguista e filologo. L’ex professore della Sapienza, dove ha insegnato a lungo, è stato investito ad Ostia, dove vive da diversi anni. Serianni, 74 anni, è ricoverato in coma all’ospedale San Camillo, dove lotta tra la vita e la morte.

L’incidente è avvenuto stamattina: il linguista stava attraversando la strada sulle strisce, all’incrocio fra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri, quando all’improvviso un’automobile – una Toyota Yaris – lo ha travolto. Alla guida del veicolo si trovava una donna di 52 anni, che subito si è fermata a prestare soccorso al professore investito. Le indagini della polizia locale accerteranno le esatte dinamiche dell’incidente, avvenuto nella prima mattinata attorno alle 7.30.

Le condizioni dello studioso subito apparse gravissime

Le condizioni di Serianni sono apparse subito molto gravi. Dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia, lo studioso è stato trasferito all’ospedale San Camillo. Adesso si troverebbe lì, ricoverato in coma irreversibile.

Vicepresidente della Società Dante Alighieri, Luca Serianni ha insegnato all’università Sapienza di Roma per trentasette anni, dal 1980 al 2017. Annoverato tra i più importanti studiosi di storia della lingua italiana, Serianni è socio dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia nazionale dei Lincei. Autore di una famosa grammatica, assieme a Maurizio Trifone ha curato, a partire dal 2004, il vocabolario della lingua italiana Devoto-Oli. Con l’edizione del 2017 ne è divenuto anche coautore. Assieme a Pietro Trifone ha firmato invece una «Storia della lingua italiana», opera in tre volumi.

Da molti anni Serianni vive Ostia, dove si è sempre segnalato per l’attivismo in campo culturale e sociale: lo scorso anno aveva tenuto, all’interno della Chiesa di Regina Pacis, tre lectio magistralis gratuite sulla Divina Commedia di Dante Alighieri.