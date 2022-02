24enne travolto sulle strisce pedonali: è gravissimo

È accaduto a Milano, ai Bastioni di Porta Nuova. Il giovane è grave, ricoverato al nosocomio Niguarda

Un giovane di 24 anni è stato travolto stanotte alle ore 4:45 mentre attraversava sulle strisce pedonali ai Bastioni di Porta Nuova, a Milano. Il ragazzo è grave e lo hanno trasportato all’ospedale Niguarda. Il conducente dell’auto è un ragazzo di 21 anni, che guidava una Ford Fiesta. Il giovane si stava dirigendo da piazza 25 aprile a piazza principessa Clotilde. Dopo l’impatto, è sceso dal mezzo.

Sul posto sono sopraggiunti i poliziotti della locale e i soccorritori che hanno provveduto a intubare il ferito grave, portandolo subito in ospedale. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro, ma i vigili urbani stanno indagando.

Quel che si sa è che l’impatto è stato molto violento, tant’è che il 24enne è finito diversi metri più in là, sull’asfalto. Attualmente è in stato di coma e le sue condizioni sono serissime.

A Cesano Boscone, invece, ieri sera un ragazzo di 20 anni ha perso la vita investito da un’auto. Da quanto si apprende, pare che il giovane stesse attraversando sulla statale 194 in una parte in cui ci sono negozi e centri commerciali, ma non nei pressi di strisce pedonali e semaforo.