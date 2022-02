Due camionisti litigano per la guerra e la lite termina a coltellate

Due camionisti ucraini si sono incontrati e affrontati in un’area di servizio sita sull’A14, tra Palazzolo e Rovato (Brescia)

Due camionisti ucraini si sono incontrati in un’area di servizio sull’A14, tra Palazzolo e Rovato, in provincia di Brescia. I due uomini, tuttavia, aveva posizioni ideologiche differenti perché il primo era filogovernativo, l’altro del Donbass. Per queste ragioni è esplosa una lite, in seguito sfociata in un accoltellamento.

La persona ferita è stata condotta in nosocomio in condizioni alquanto serie, ma non rischierebbe la vita. La polizia sta indagando sulla lite, gli agenti attendono un interprete perché l’aggressore parla a malapena inglese.

L’aggressore, un uomo di 47 anni, filorusso, è finito in manette. Il ferito, un uomo di 34 anni, è finito in ospedale. I due, incontratisi nell’area di servizio, hanno iniziato a litigare sulla guerra che si sta svolgendo in Ucraina.

Il camionista filorusso ha colpito l’altro, filogovernativo, con una coltellata ai reni e l’uomo, come detto sopra, è ricoverato agli Spedali civili di Brescia.