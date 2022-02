Ammazza il suocero con un’ascia e ferisce suocera e moglie

Dramma a Porto Torres (Sassari). Un uomo ha ucciso con un’ascia il suocero, poliziotto in pensione, e ferito in modo grave moglie e suocera

Dramma a Porto Torres, in provincia di Sassari. Un uomo ha ammazzato il suocero a colpi d’ascia. La vittima è Basilio Saladino, poliziotto in pensione. Il genero ha ferito in modo grave anche suocera e moglie. Tutto sarebbe esploso in seguito a un litigio occorso in via Principessa Giovanna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Le due donne sono state trasportate in pronto soccorse al Santissima Annunziata, a Sassari.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’aggressore e il suocero, durante un litigio esploso in strada di fronte all’abitazione, dapprima si sono picchiati, poi il genero ha afferrato un’ascia che aveva nell’auto e ha colpito in modo letale il suocero, uccidendolo. In seguito ha ferito moglie e suocera, gravemente, che stavano cercando di fuggire.

L’arresto

Come riporta La Nuova Sardegna, dalle 3 di questa mattina, domenica 27 febbraio, l’uomo è in carcere a Bancali, accusato di omicidio e duplice tentato omicidio. L’uomo è F. Baule, 40 anni, e il legale che lo assiste è Nicola Lucchi. Portato in caserma a Porto Torres, l’uomo ha confessato di fronte ai militari di aver assassinato il suocero con un’ascia e poi di aver assalito ex moglie e suocera.

Le due donne sono in ospedale, nel reparto rianimazione e sono in gravi condizioni. Fortunatamente sono in salvo i due piccoli gemellini di un anno, che al momento in cui è occorso il dramma si trovavano con la madre, seduti nel loro passeggino.

Pare che, da ulteriori aggiornamenti, la vittima, sarebbe andata a soccorrere la figlia assalita dall’ex compagno che già in passato avrebbe molestato la ex che, ieri sera, stava spingendo il passeggino con i loro bambini. Baule avrebbe raccontato che sarebbe stato il suocero ad aggredirlo per primo.