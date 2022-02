Ucraina, civili in ginocchio cercano di fermare a mani nude l’avanzata russa [VIDEO]

Un video mostra i civili che cercano di bloccare i carri armati russi tirando contro di loro bici sotto ai cingoli

Un video mostra civili che provano a bloccare l’avanzata dei carri armati russi stando in piedi o in ginocchio di fronte ad essi, o addirittura gettandogli contro bici sotto ai cingoli. Provano anche a fermarli a mani nude, salendo sui tank. È quanto sta accadendo a Bakhmach, in Ucraina.

La Cnn conferma l’autenticità del suddetto video. Una voce fuori campo commenta:«Stanno lanciando le loro biciclette sotto ai carri russi». Poco dopo, un uomo si ferma di fronte a un carro armato, vi sale su, mentre il tank non ferma la sua avanzata.

L’uomo cerca di resistere reggendosi al cannone ma niente da fare, il tank non intende arrestare, e continua la sua marcia. A quel punto, il civile scende dal carro armato e si inginocchia di fronte al mezzo, prima che altre persone lo portino via di lì. La voce fuori campo commenta ancora, spiegando cosa sta accadendo:«Pregano i carristi di fermarsi». Il civile cerca di risalire poi sul carro armato, poi però si vede soltanto il tank avanzare.