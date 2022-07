Totti e Blasi, il clamoroso retroscena dell’amico della coppia: “Nessun tradimento. Noemi? Le foto non dicono niente”

L’amico di sempre dell’ormai ex coppia Francesco Totti e Ilary Blasi, Alex Nuccetelli, ha parlato della separazione, raccontando la sua visione della vicenda.

La fine, dopo 17 anni, del matrimonio tra l’ex numero dieci della Roma e della Nazionale, Francesco Totti e la conduttrice de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi continua a tenere banco in tv, come sui social. E, di certo, continuerà ad accompagnare il gossip in questa torrida estate.

In questi giorni sono emersi clamorosi retroscena, come quello della relazione tra l’ex capitano giallorosso e Noemi Bocchi. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi la sera prima dell’annuncio della fine del matrimonio di Totti e Blasi.

Si è parlato anche insistentemente di un presunto flirt, lo scorso autunno, di Ilary Blasi. In entrambi i casi, però, non ci sono conferme a riguardo. Nel corso della puntata odierna del talk di Rai Uno, condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini, Estate in diretta, a parlare della vicenda è stato Alex Nuccetelli, storico amico della coppia.

Le parole dell’amico di sempre

Nel corso di un’intervista rilasciata a Estate in Diretta, Alex Nuccetelli ha raccontato alcuni aneddoti sull’ex coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. Ma l’uomo, molto vicino ai due, ha anche voluto dire la sua sui rumors circa un tradimento da parte di entrambi alla base della fine della loro lunga storia d’amore. Ha spiegato: “Secondo me non è vero che ci sono terze persone, soprattutto in rapporti di questa importanza bellezza e solidità. Loro sono stati due genitori fantastici, da esempio per tanti giovani, che hanno cresciuto i figli nella maniera più genuina del mondo, cercando veramente di fare apparire in loro delle radici di base. Le tentazioni sono tante. Credo che c’è da fare un plauso assoluto a questi due ragazzi così belli e vincenti”.

Non c’è una relazione tra Totti e Noemi Bocchi?

Incalzato dai conduttori, Alex Nuccetelli ha anche commentato le famose foto pubblicate da Chi – settimanale diretto da Alfonso Signorini – che a molti sono sembrate prove della nuova relazione di Francesco Totti. Nuccetelli è di diverso avviso: “C’è da capire se veramente c’è, ho visto delle foto di Chi che dovevano essere chissà che cosa, e ho visto delle foto sotto un palazzo”.

In questi giorni, Ilary Blasi è in vacanza insieme ai figli e altri familiari in Tanzania, mentre Francesco Totti è rimasto a Roma, anche se l’ex capitano giallorosso non si mostra spesso in giro. Ha spiegato Nuccetelli: “Ci sentiamo spessissimo e sempre, sin da single, non è mai stato un uomo di quelli che si è vantato delle sue conoscenze o delle sue cose, è molto riservato”.