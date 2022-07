Regina Elisabetta e Meghan, come è nata la rottura: quel no alla Sovrana che ha segnato il destino dei Sussex

Un incredibile retroscena è stato raccontato soltanto in questi giorni: quando è avvenuta la prima frattura tra la Regina Elisabetta e Meghan Markle e il Principe Harry? Per molti con questo no della coppia.

Dopo i festeggiamenti per il Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta II – che sembravano, almeno in parte, aver appianato alcune divergenze – la Famiglia Reale britannica si è ritrovata di nuovo sulle copertine dei tabloid londinesi.

Ancora una volta – ma non solo – per gli screzi con i Duchi del Sussex, Harry e Meghan Markle, bistrattati nel corso della loro visita a Londra delle scorse settimane. Divergenze che, ormai, appaiono insormontabili.

Col passare dei mesi, le parti diventano sempre più distanti, in particolar modo il rapporto tra i fratelli William e Harry. Ma iniziano anche ad emergere i primi incredibili retroscena.

La Famiglia Reale: giudizi sulla vita di Meghan Markle?

In queste settimane, nel Regno Unito, si sta parlando molto di un libro che sta avendo grande successo: si tratta di una biografia – ovviamente non autorizzata – della Corona britannica scritta dal noto esperto dei Windsor, Tom Bower, dal titolo Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors. Il giornalista ha analizzato gli ultimi e difficili anni della Famiglia Reale, dalla MegExit alla dipartita del Principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta. Ed emerge un particolare: la Sovrana e il suo primogenito, il Principe Carlo, avrebbero più volte, nel 2018 anno del matrimonio tra Meghan e Harry, invitato la Markle a recarsi in Messico per fare pace con suo padre Thomas.

I due, già al tempo, non si parlavano da anni, ma la Famiglia Reale voleva che i due si riconciliassero, da una parte per non ledere l’immagine dei Windsor, e mostrarsi come famiglia unita; dall’altra per cercare di fermare Thomas, il quale, praticamente ogni settimana, rilasciava interviste di fuoco su sua figlia e il Principe Harry.

La prima rottura tra le due parti

Al matrimonio reale tra Harry e Meghan era presente una sola parente della Markle, ovvero sua mamma, Doria Radlan. Di fatti, la Duchessa del Sussex disubbidì alla Regina Elisabetta, resistendo alla pressioni – della Sovrana e del Principe Carlo – continuando a non vedere suo padre.

Un particolare emerso soltanto ora, ma che può mettere un altro tassello al lungo percorso che ha portato alla fuga di Meghan e Harry da Londra. Con quel rifiuto, infatti, si sarebbe presentata la prima frattura tra i Duchi del Sussex e la Famiglia Reale, tanto che il Principe Carlo avrebbe rimproverato, pesantemente, suo figlio Harry per il comportamento di Meghan. Ma dimostrano anche quanto la Corona si intromettesse nelle vicende della Duchessa.