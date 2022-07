Uomini e Donne: chi sono i tronisti, le dame e i cavalieri della prossima stagione | Tutto pronto per l’inizio

Fervono i preparativi per la nuova stagione del popolare dating show di Canale 5: arrivano le prime indiscrezioni sul cast.

Lo scorso 1° giugno si è conclusa l’ultima stagione del celebre dating show nato nel settembre del 1996 da un’idea di Maria De Filippi. Con una media di share del 23,5% e più di 2 milioni e mezzo di telespettatori, anche quest’anno “Uomini e Donne” si è confermato uno dei programmi più seguiti del quinto canale.

Il pubblico è stato ancora una volta travolto dagli amori del trono classico e del trono over, tanto che appena andata in onda dell’ultima puntata, sul web hanno preso il via le domande circa i futuri protagonisti della trasmissione.

“Uomini e Donne” sarà ancora presente nel palinsesto della prossima stagione televisiva Mediaset? Ovviamente sì. Vista la capacità della padrona di casa di tenere i telespettatori incollati allo schermo, nessuno ha temuto, neanche per un attimo, che dame e cavalieri potessero non tornare in scena. Ma quali saranno le novità della prossima edizione?

Le novità della prossima stagione di “Uomini e Donne”

Al momento, tutto ciò che riguarda la nuova edizione di “Uomini e Donne” è in attesa di essere confermato dalle fonti ufficiali. Stando ad alcune indiscrezioni, le nuove puntate dovrebbero andare in onda dopo la pausa estiva e, precisamente, intorno al 12 settembre. Oltre al consueto appuntamento pomeridiano, pare anche che i telespettatori avranno la possibilità di seguire gli intrecci d’amore tra dame e cavalieri in prima serata. Stando alle anticipazioni di Amedeo Venza, infatti, sul quinto canale potrebbero andare in onda le puntate serali del dating show, in passato molto apprezzate dal pubblico.

“Uomini e Donne”: chi saranno i protagonisti della nuova edizione?

Ma chi ci sarà a sedere sulle iconiche poltrone rosse dello studio? Stando alle ultime voci di corridoio, Maria De Filippi presenterà al pubblico quattro nuovi volti sconosciuti per poi inserire in corso d’opera un ex corteggiatore o ex corteggiatrice. In questo caso, potrebbe trattarsi di Federica Aversano, protagonista del trono di Matteo Ranieri, oppure di Lilli e Andrea, i due “non scelti” da Luca Salatino e da Veronica Rimondi. Passando alle riconferme, piuttosto certo il ritorno di Gemma Galgani così come quello dell’amica Ida Platano. Con ogni probabilità saranno invece assenti Riccardo Guarnieri e Biagio Di Maro. Ovviamente, non mancheranno gli opinionisti: i volti storici della trasmissione, Gianni Sperti e Tina Cipollari, sono pronti a tornare alla carica, accompagnati da Tinì Cansino, che pare aver conquistato il favore del pubblico.