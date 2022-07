LDA allarma i fan: “Non sto molto bene” | Cosa è successo al figlio di Gigi D’Alessio

Fan preoccupati per il lungo silenzio di LDA, ma l’artista interviene per spiegare cosa sta succedendo: le sue parole.

Lo scorso 15 maggio è andata in onda la finalissima della 21esima edizione del popolare talent show di Canale 5. Con una media di più di 4 milioni di telespettatori e uno share del 26%, anche quest’anno “Amici di Maria De Filippi” ha incantato il pubblico tra musica e danza.

E non solo: ha dato la possibilità a giovani artisti emergenti di farsi crescere all’interno della scuola e guadagnare popolarità. Di fatto, al di là delle faide tra professori e delle opinioni della giuria, ciò che rimane di questa edizione sono i nomi dei ragazzi e delle ragazze della nota casetta.

Tra questi, c’è anche quello di un cantante che per certi versi ha dovuto lottare più degli altri per definire i confini della propria identità: parliamo di LDA, figlio di Gigi D’Alessio. Approdato in trasmissione proprio per intraprendere un percorso che fosse esclusivamente suo, ha immediatamente conquistato il pubblico con la sua personalità, tanto che anche dopo la fine del programma continua a essere uno degli artisti più seguiti sui social network.

Il successo di LDA dopo “Amici”

Con 500mila follower solo su Instagram, sfida dopo sfida LDA è riuscito a ricavarsi una fanbase non indifferente. Grazie alle sue scelte all’interno della scuola di “Amici” e al suo stile musicale, chiaro e riconoscibile, si è creato il suo spazio tra l’universo dei talenti della canzone italiana. A confermarlo, il successo riscosso da “Quello che fa male”, certificato disco di platino e seguito poco dopo dall’uscita, il 13 maggio, del primo album del cantante: “LDA”.

Il tweet di LDA: “Non sto molto bene ma non preoccupatevi”

Negli ultimi giorni, tuttavia, di tutto si è parlato fuorché della musica di LDA. A smuovere le acque del web e a preoccupare i fan, infatti, è stata la prolungata assenza dell’artista dai social network. Per fortuna, lo stesso cantante è intervenuto per tranquillizzare i suoi follower e spiegare cosa fosse successo. Luca ha spiegato che in questi giorni ha avuto dei piccoli problemi di salute: nulla di grave, nessuna infezione da Covid, ma ha avuto bisogno di riposo. Nessun dettaglio che riveli esattamente cosa sia successo all’artista, che in passato ha sofferto di ansia sociale e attacchi di panico, ma il suo tweet è bastato per riportare la calma e spingere gli utenti a dargli ancora maggiore supporto.