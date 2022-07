35enne trovato morto nella stazione dei bus: l’ipotesi è di omicidio

Macabra scoperta la scorsa notte all’interno dell’autostazione della Società trasporti, nei pressi della stazione ferroviaria, vicino a un pullman del servizio pubblico.

Un uomo di 35 anni, Stefano Nocent di Palmanova, è stato trovato morto. L’uomo presentava una ferita sul naso e diverse escoriazioni su mani e gambe.

Il fatto è accaduto a Vicenza. Il corpo del 35enne è stato trovato disteso in una posizione innaturale. Sul posto è giunta un’ambulanza del Suem 118 ma gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha effettuato i rilievi sull’area interessata, a causa delle ferite presenti sul corpo del 35enne, non si esclude la morte violenta. L’uomo aveva inoltre diversi precedenti, non aveva documenti con sé ed era in parte svestito.

Saranno molto utili, ai fini dell’indagine, le telecamere di sorveglianza e le registrazioni che sono state messe a disposizione delle forze dell’ordine.