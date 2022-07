Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi? L’attrice conferma: “Turbolenza e discussioni causate dal lavoro”

Cosa c’è di vero sulla presunta crisi matrimoniale tra gli attori Laura Chiatti e Marco Bocci? Ecco tutta la verità sui due.

Una delle coppie più amate dal grande pubblico nostrano, due attori di grande talento protagonisti di diverse pellicole e serie tv di successo. Stiamo parlando di Laura Chiatti e Marco Bocci.

I due ufficializzarono la loro relazione ad inizio 2014 e nel luglio dello stesso anno convolarono a nozze nella bellissima Basilica di San Pietro a Perugia. La coppia ha due figli: Enea e Pablo, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2016.

Negli ultimi tempi si parlato con insistenza di una crisi tra i due, ma quanto c’è di vero? Pochi giorni fa Laura Chiatti ha spento le 40 candeline con una bellissima festa a sorpresa organizzata proprio da Marco Bocci.

Le parole dell’attrice

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi – diretto da Alfonso Signorini – Laura Chiatti ha parlato del rapporto con suo marito, l’attore Marco Bocci, e di un periodo difficile per la coppia. Un periodo, però, messo ormai alle spalle. Ha raccontato l’attrice: “Ci sono momenti in cui a ogni coppia che si rispetti accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate da lavoro, distanza e imprevisti che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress e paura. Mantenere alta l’asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo”.

Sui rumors Laura Chiatti è chiara

Laura Chiatti ha dunque confermato le difficoltà rivelate nei mesi scorsi dai rumors gossip, ma ha anche rivelato che, lei e suo marito Marco Bocci, hanno affrontato e superato questi problemi. Ha continuato l’attrice: “Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere in considerazione l’idea di lasciarci”.

Nei mesi scorsi si era parlato addirittura di un presunto tradimento tra i due. indiscrezione totalmente rigettata da Laura Chiatti. All’attrice, il settimanale di Alfonso Signorini ha chiesto cosa accadrebbe alla coppia in caso di tradimento di uno dei. Ha risposto: “Non credo molto alla fedeltà fisica, quanto a quella spirituale. Lo perdonerei, odio l’ipocrisia. Ma se proprio dovesse accadere attuerei la legge del taglione”.