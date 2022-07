Lulù Selassié, scatto in intimo con lato b in vista: arriva il commento dell’ex gieffino

L’ex gieffina Lulù Selassiè ha pubblicato uno scatto mozzafiato sui social ed è arrivato un commento di un ex collega del reality: ecco di chi.

Lei è stata una delle grandi protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip 7, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Lulù Selassiè.

La sorella di Jessica e Clarissa, ha conquistato il grande pubblico con il suo percorso in crescendo nella casa più spiata d’Italia.

Nella casa di Cinecittà, Lulù ha anche iniziato una storia d’amore con il nuotatore Manuel Bortuzzo. Tra loro, però, è finita qualche settimana dopo la fine del programma.

Lo scatto di Lulù

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Lulù Selassié ha postato uno scatto in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Lato b in mostra, in intimo, la più piccola delle Principesse infiamma i social e vanta una forma mozzafiato. Ha scritto Lulù nella didascalia dello scatto: “Sono il sogno di ogni fotografo”. Il post ha ricevuto tantissimi like e reaction e, tra queste, non è sfuggito il commento del noto ex gieffino che ha gareggiato nella stessa edizione di Lulù. Di chi parliamo? Di Barù Gaetani, il quale ha scritto: “Just chilling with my dawg”, ovvero: “Mi sto soltanto rilassando con il mio amico”, con tanto di faccina che ride. Lulù ha poi ribattuto a sua volta: “Yoooo amore. I miss u”.

Il nipote di Costantino della Gherardesca ha commentato con la sua solita ironia il post, ma in molti non hanno gradito la sua intromissione sotto al post di Lulù ed hanno accusato il noto chef di volgarità.

I rapporti tra Lulù e Barù

Come molti ricorderanno, già durante l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Barù Gaetani si è avvicinato tantissimo alla sorella di Lulù, ovvero Jessica Selassié, ovvero la vincitrice della scorsa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. I due, dopo diversi screzi in tv e sui social, hanno poi finito per allontanarsi, anche se ad oggi non è chiaro in che rapporti siano.

Di certo, sono ottimi quelli di Lulù e Barù, almeno stando al post in questione i due ridono e scherzano sui social. Qualche giorno fa, Lulù, Jessica e Clarissa, hanno assistito al concerto di Ultimo presso il Circo Massimo di Roma. Il cantante è anche un amico di Manuel Bortuzzo e, di fatti, il nuotatore era presente. Non è chiaro se Manuel e Lulù si siano incontrati: a quanto pare, tra i due, dopo la fine della loro relazione, sarebbe calato il gelo.