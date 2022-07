Clamoroso retroscena: Francesco Totti raggiunge Ilary Blasi in Tanzania | Tutta la verità

Le coppie litigano, fanno pace, si separano… questo accade all’ordine del giorno. Ma quando la separazione riguarda due personaggi come Ilary Blasi e Francesco Totti, è inevitabile che se ne continui a parlare per giorni e giorni.

Lunedì 11 luglio, attraverso due comunicati rilasciati all’Ansa, Francesco e Ilary hanno annunciato la loro volontà di separarsi, dopo mesi durante i quali le voci su una loro presunta crisi si erano fatte sempre più insistenti. Da allora, i diretti interessati non sono più tornati sull’argomento, mentre l’opinione pubblica è ancora incredula per la fine di una delle storie d’amore più belle del mondo dello spettacolo.

Mentre Totti è rimasto nel Bel Paese, dopo il fatidico annuncio la Blasi ha deciso di volare in Tanzania insieme ai suoi tre figli per godersi con loro del tempo di qualità e, probabilmente, anche per allontanarsi da tutto il clamore mediatico che la fine del suo matrimonio ha comportato.

Nelle ultime ore, però, un video comparso su TikTok sta facendo il giro del Web perché, stando a ciò che si apprende sulla “caption” a esso inerente, Francesco Totti potrebbe essere in partenza proprio per la Tanzania, dove ancora oggi si trovano Ilary Blasi e, come precedentemente citato, i tre figli della coppia. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Colpo di scena in arrivo…?

Il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è definitivamente giunto al capolinea, ma c’è ancora chi spera che, da un momento all’altro, le cose possano cambiare. Ed è stato proprio nelle ultime ore, a tal proposito, che 361 magazine ha segnalato la presenza di un video su TikTok che sta facendo riaccendere la speranza ai fan dell’ormai ex coppia. In tale video, infatti, è stata aggiunta la seguente “caption”: “Francesco Totti raggiunge Ilary Blasi in Tanzania”. Al momento, non è dato sapere se ciò sia vero oppure no.

La vacanza di Ilary documentata sui social

Ilary Blasi, dunque, come precedentemente accennato, si trova in Tanzania con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, per godersi un periodo di tempo lontano da tutto e tutti. Sui social, tuttavia, la conduttrice pubblica spesso scatti e Insta stories per documentare la sua vacanza, in cui mostra ai suoi fan paesaggi da sogno e i momenti trascorsi insieme ai suoi tre splendidi ragazzi.

Anche la pagina Instagram “thepipol_gossip”, di recente, ha pubblicato un video proprio su Ilary, in cui si vede la conduttrice trascorrere una tranquilla serata al ristorante.