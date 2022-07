“Ruba mariti”, le offese social a Vittoria Deganello e Alessandro Murgia | Il calciatore ha tradito?

Sono mesi, oramai, che sul Web girano indiscrezioni circa la presunta relazione tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Vittoria Deganello e il calciatore Alessandro Murgia. Di recente, sui social, sembra ne sia arrivata la conferma.

Vittoria, per chi non lo sapesse, è una giovane modella e influencer di 28 anni; ha raggiunto la popolarità nel 2017, anno in cui ha ricoperto il ruolo di corteggiatrice al celebre dating show Uomini e Donne. In tale occasione, la Deganello ha scelto di corteggiare l’ex tronista Mattia Marciano con il quale, dopo la fine del programma, ha condiviso una storia d’amore durata meno di un anno.

Alessandro Murgia, invece, classe 1996, è una giovane promessa del calcio italiano, attualmente impegnato nel ruolo di centrocampista della SPAL. Non tutti sanno, inoltre, che Alessandro è papà di due meravigliosi bambini, nati dall’amore con Eleonora Mazzarini, modella e assistente di volo.

Di recente, tuttavia, sul Web ha iniziato a circolare la voce di un presunto tradimento da parte di Alessandro nei confronti della mamma dei suoi figli. Nelle ultime ore, a tal proposito, sul profilo dell’ex corteggiatrice è spuntata una foto che non lascerebbe più nessun dubbio sulla loro frequentazione. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il post incriminato

La prima a lanciare l’indiscrezione inerente al presunto flirt tra l’influencer Vittoria Deganello e il calciatore Alessandro Murgia è stata, tramite i social, Deianira Marzano. L’esperta di gossip, infatti, mesi fa aveva iniziato a rendere noti i primi avvistamenti dei due ragazzi e, da quel momento, le voci del possibile tradimento di Alessandro si sono fatte sempre più insistenti. Vittoria, per contro, è stata duramente attaccata sui social. Nelle ultime ore, però, sembra che qualcosa sia cambiato, e che Murgia e la Deganello vogliano pian piano uscire allo scoperto. Sul suo account Instagram ufficiale, infatti, Vittoria ha pubblicato una serie di foto che documentano una recente gita in bicicletta; in uno degli scatti, si nota chiaramente che la modella si trova in compagnia di un ragazzo tatuato. E sono stati proprio i tatuaggi a “incastrare” la presunta coppia: alcuni utenti, infatti, tra cui anche uno dei follower della pagina Ig “Very Inutil People”, hanno subito notato che i disegni sulle braccia del ragazzo ritratto in foto sarebbero gli stessi di Alessandro Murgia.

I commenti del Web

Dopo la comparsa di tale foto sul profilo Instagram di Vittoria Deganello, gli utenti del Web si sono scatenati, e sono accorsi a commentare ciò che sembra essere ormai stato confermato.

“Al posto tuo mi vergognerei, la ruota gira”, si legge tra i commenti inerenti alla foto. E ancora: “E pure hai il coraggio di pubblicare foto, vergognati”; “Ruba mariti…sei di una tristezza unica”. Dai diretti interessati, al momento, non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione.