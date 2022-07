Diletta Leotta ha un nuovo amore: paparazzata a casa insieme al suo compagno [FOTO]

La bella Diletta Leotta, nonostante i tentativi di proteggere la sua privacy, è stata paparazzata con quello che potrebbe essere il suo nuovo compagno.

Da quando la sua storia d’amore con l’attore Can Yaman è giunta al termine, la vita privata di Diletta Leotta è diventata “top secret”, mentre è sempre sotto gli occhi di tutti quanto la giovane conduttrice abbia talento da vendere per tutto ciò che concerne la sua attività lavorativa.

Diletta, infatti, è oramai un’affermata conduttrice, sia televisiva sia radiofonica, e ha dimostrato di essere in grado di cimentarsi anche nella recitazione. Dal 2018, la Leotta è uno dei volti di punta di Dazn, piattaforma dedicata interamente al calcio sulla quale conduce ben tre programmi. Su Radio105, inoltre, insieme a Daniele Battaglia, Diletta fa parte del cast del programma radiofonico 105 Take Away, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00.

Come precedentemente accennato, ultimamente la vita privata della giovane conduttrice è diventata un vero e proprio mistero, ma di recente, la celebre rivista Chi ha paparazzato Diletta in compagnia di un bellissimo ragazzo il quale, alla luce dei nuovi eventi, potrebbe essere la sua nuova dolce metà. Ecco, a tal proposito, tutti i dettagli.

L’amore è nell’aria

Questo scatto è uno dei frutti di una paparazzata fatta dal settimanale Chi, e ritrae Diletta Leotta, sulla terrazza di casa sua, insieme a Giacomo Cavalli, il modello che avrebbe conquistato il cuore della bella conduttrice. Ecco, a tal proposito, ciò che si apprende dalla rivista diretta da Alfonso Signorini: “Finora era riuscita a non far comparire foto di loro due insieme, ma adesso eccoli all’ora dell’aperitivo, sul terrazzo di casa di lei in zona Porta Nuova”. Quando l’amore chiama, il cuore risponde, specie se si è giovani, belli e con tanta voglia di innamorarsi!

I dettagli dell’incontro

Il settimanale Chi, oltre alle foto, ha fornito ai suoi lettori anche le dinamiche dell’incontro avvenuto tra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli. Stando a quanto si legge sulla rivista, infatti, il modello ha cercato di sfuggire all’occhio attento dei paparazzi raggiungendo l’appartamento di Diletta da un’entrata secondaria. I due, dunque, ignari degli obiettivi dei fotografi rivolti verso il terrazzo, si sono concessi un momento di relax proprio sul balcone.

Giacomo Cavalli, per chi non lo sapesse, è un giovane modello classe 1993. Oltre a sfilare per noti brand di lusso quali Dolce&Gabbana e Armani, Giacomo è anche un appassionato di vela, e ha conseguito la laurea in Economia e gestione aziendale presso l’Università Bocconi di Milano.