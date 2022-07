Eva Henger, la confessione: “Dopo l’incidente qualcuno si è allontanato”

Stringere un patto di amicizia è una cosa molto importante. Essa racchiude, infatti, all’interno di una sola parola, una serie di principi molto importanti. Tale patto, tuttavia, può anche essere disatteso, e provocare nella parte lesa un senso di rammarico e delusione, proprio come è accaduto negli ultimi mesi all’attrice Eva Henger.

Eva, per chi non lo sapesse, negli ultimi tempi sta affrontando un periodo all’insegna molte difficoltà difficoltà sia fisiche sia emotive, a causa di un grave incidente stradale che l’ha vista coinvolta alcuni mesi fa in Ungheria. L’attrice, subito dopo l’impatto, è stata immediatamente trasportata all’ospedale più vicino.

Rientrata a Roma, Eva è stata sottoposta ad alcuni interventi chirurgici e, ad oggi, è ancora impegnata nel suo lungo processo di riabilitazione.

Di recente, nel corso di un’intervista rilasciata a una nota rivista, Eva Henger ha confessato di essere rimasta delusa dal comportamento di alcuni amici i quali, contrariamente da ciò che si aspettava, non le sono stati accanto in questo difficile periodo. Ecco, a tal proposito, le parole dell’attrice.

Lo sfogo di Eva Henger

A volte, gli episodi negativi che accadono nelle nostre vite ci permettono di fare luce su altri aspetti che, fino ad allora, avevamo ignorato o sottovalutato. Eva Henger, infatti, si è lasciata andare in un’intervista a cuore aperta rilasciata sull’ultimo numero di Novella2000, nel corso della quale l’attrice ha rivelato di essere rimasta delusa dal comportamento di alcuni amici. Ecco, a tal proposito, quanto affermato da Eva: “Qualcuno che credevo più vicino al contrario si è allontanato… Mi aspettavo delle telefonate di conforto che non sono arrivate…”. In concomitanza con tutto ciò, tuttavia, per Eva Henger è anche arrivata la pace con Mercedesz, la maggiore delle sue figlie, con la quale non aveva più avuto alcun contatto per i due anni precedenti. Attualmente, tra mamma e figlia è tornato finalmente il sereno, così come si evince dalle meravigliose fotografie pubblicate sui loro rispettivi account social.

Il percorso di riabilitazione

Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Novella2000 precedentemente citata, Eva Henger ha anche rivelato quali sono le sue condizioni attuali, e come sta affrontando il percorso di guarigione: “In alcuni momenti sono ottimista e sto bene, poi mi deprimo e vedo solo nero. Per questo mi sto facendo aiutare da un terapeuta che mi sta aiutando a trovare la mia direzione”.

I primi miglioramenti, però, iniziano a farsi vedere, e sempre in occasione dell’intervista di cui sopra, Eva ha raccontato di essere riuscita a camminare e ad alzarsi dalla sedia a rotelle: “Ho ricominciato a camminare… Il primo giorno senza la carrozzina, la settimana scorsa, la sera ero stanchissima…”