Uomini e Donne, anche Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi? Il clamoroso retroscena

Uno strano vento di sventura sembra soffiare negli ultimi giorni tra gli ex concorrenti dello storico dating show di canale 5. Solo pochi giorni fa, l’annuncio della fine della storia tra la coppia formatasi nel corso dell’ultima edizione, Matteo Ranieri e Valeria Cardone, è stato seguito dalla presunta rottura tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, con non poco dispiacere dei fan.

Ma ben più sconcertanti sono le voci che vedono in crisi la relazione di due dei protagonisti più amati di “Uomini e Donne”: parliamo di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Il loro amore, nato nell’ormai lontano 2017 in seguito alla partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi, aveva fatto battere i cuori dei telespettatori e regalato al pubblico un felice happy ending.

Peccato che la realtà sia ben diversa dalle favole e, tv o non tv, anche loro sono stati chiamati ad affrontare le difficoltà della vita di coppia. Fino a questo momento sempre molto uniti, adesso il loro legame inizia a vacillare e qualcuno riesce a cogliere i primi indizi di una profonda crisi in atto.

Crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Le indiscrezioni

A rivelarlo è l’esperto di gossip Alessandro Rosica. L’investigatore social pare abbia deciso di indagare sullo stato attuale del rapporto tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in seguito alle segnalazioni di alcuni utenti e non ci è voluto molto prima che i sospetti venissero confermati: tra i due sarebbe in atto una crisi profonda, che li avrebbe addirittura portati a dormire separati. Quanto ci sia di vero in questa indiscrezione non è dato saperlo. Bisognerà attendere le dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati per poter conoscere la verità. La speranza di tutti, comunque, è che la coppia riesca a superare anche questo momento di difficoltà come ha fatto in passato.

Le parole di Rosa Perrotta

L’ex tronista, infatti, non ha mai negato i momenti bui che lei e Pietro Tartaglione hanno vissuto. Fino a questo momento, però, sono sempre riusciti a ritrovare la luce. “Nessuno mi raccontò allora che sarebbe stato anche tanto difficile. Che alle volte mi sarebbe venuta voglia di mollare, che avrei dovuto sempre mettercela tutta, che avrei anche pianto tanto. Le favole non esistono, però esiste la voglia di fare cose belle, preziose, pure. E non deve essere semplice, non lo è mai, deve solo valerne la pena. Noi continuiamo a provarci. E il meglio deve ancora venire”, aveva scritto Rosa Perrotta in occasione del loro quinto anniversario e l’augurio è che anche questa volta possa essere così.