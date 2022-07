Katia Pedrotti, cambio look pazzesco: cosa ha fatto ai capelli la moglie di Ascanio Pacelli

Katia Pedrotti, ha incantato i suoi tantissimi fan con un video pubblicato sui social: l’ex gieffina ha cambiato totalmente look. La moglie di Ascania Pacelli in una veste tutta nuova.

Lei è stata una delle grandi protagoniste della quarta edizione del reality cult di Canale 5, Grande Fratello 4. Allora – era il 2005 – a vincere fu Serena Garitta, ma a conquistare il grande pubblico fu una coppia nata proprio tra le quattro mura di Cinecittà.

Parliamo di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. I due, nel programma allora condotto da Barbara D’Urso, si conobbero durante l’avventura nella casa più spiata d’Italia. Molto diversi tra loro, al tempo in molti non avrebbero scommesso sulla loro relazione che, invece, è andata avanti.

Oggi Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, come sappiamo, sono rimasti insieme e si sono anche sposati. Come va la loro relazione? A gonfie vele.

Il nuovo look di Katia Pedrotti

In un video pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Katia Pedrotti ha mostrato ai suoi 600mila followers un cambio look totale. L’ex gieffina non solo ha un nuovo taglio, ma ha anche rifatto colore ed onde. Il post ha ricevuto in pochissimo tempo tantissimi like e il nuovo look è stato molto apprezzato dai followers. Come detto, l’ex gieffina ha mostrato il nuovo risultato in un video.

Le parole di Katia Pedrotti

Nel corso di una recente intervista, Katia Pedrotti ha rivelato che tra lei e Ascanio Pacelli non fu amore a prima vista. Caratterialmente diversi – nella casa del Grande Fratello questo fu evidente ai telespettatori – i due si avvicinarono pian piano. Un amore che è sbocciato nelle settimane del programma e che tenne col fiato sospeso il grande pubblico di Canale 5. Ha spiegato l’ex gieffina: “In casa c’era attrazione ma ci siamo innamorati soltanto una volta usciti, siamo andati a convivere quasi subito”.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono convolati a nozze l’anno successivo alla loro partecipazione al Grande Fratello. Era il 2005 e la cerimonia si tenne sul Lago di Bracciano, non molto lontano da Roma. La coppia ha due figli: Matilda, nata nel 2007 e Tancredi, nato nel 2013.