Aurora Ramazzotti sbotta sui social: “Se non facessi Ramazzotti di cognome chissà…”

In un rap sul suo profilo TikTok Aurora Ramazzotti risponde per le rime agli hater che vedono nel suo cognome l’unica ragione della sua popolarità.

Il mondo dell’arte, dello spettacolo e della cultura italiana è ricco di personaggi che hanno costruito la loro carriera mattoncino dopo mattoncino fino ad arrivare al successo, di altri che l’hanno raggiunto quasi per caso, di altri ancora che si sono ritrovati sotto i riflettori senza che sapessero esattamente dove stessero andando.

Altri ancora si sono ritrovati catapultati in questo universo non perché l’avessero scelto loro, ma per via dei loro genitori e, alla fine, hanno preso la decisione di rimanerci: parliamo dei tanto discussi figli d’arte.

Una categoria di artisti che ancora oggi è vittima del pregiudizio più difficile da ribaltare: quello del pubblico, che troppo spesso li condanna senza motivo a brutta copia di chi li ha preceduti, se non a raccomandati senza talento che senza un nome sulle spalle sarebbero finiti nell’oblio.

Aurora Ramazzotti risponde agli hater

È esattamente questa la critica che di frequente Aurora Ramazzotti si vede piovere addosso e che, nelle ultime ore, ha scatenato la sua reazione sui social network. In una serie di storie postate sul suo profilo Instagram, infatti, si è sfogata con i suoi fan per il fatto che per l’ennesima volta si sia sentita dire la frase: “Se non ti chiamassi Ramazzotti di cognome non ti cag***ebbe nessuno”. E tanto è bastato a far scattare l’artista: “C’è qualcosa di fondamentalmente sbagliato con questa frase”, ha spiegato, “Ossia, se io non mi chiamassi Ramazzotti chissà chi ca**o sarei. Se mio nonno aveva le pa**e era un flipper. Un po’ quel concetto lì. Poi c’è tutto un problema culturale in Italia. Perché io scommetto che non rompono solo a me, ma anche a figli di avvocati, medici e quant’altro, che hanno deciso di percorrere lo stesso percorso dei propri genitori, nonni, zii, eccetera”.

Il rap di Aurora Ramazzotti contro le critiche

E dopo lo sfogo in prosa affidato alle storie di Instagram, Aurora Ramazzotti ha ben pensato di ribadire il concetto in rima. Su TikTok, infatti, ha pubblicato un video in cui recita un testo rap che riprende proprio il tema dell’essere figlia d’arte e che inizia così: “Beh se non facessi Ramazzotti di Cognome potrei essere un numero infinito di persone. Talmente incalcolabile da non poterlo dire. Magari sarei Beckham e mi amereste da morire”. Ma sono i versi finali del pezzo a zittire una volta per sempre gli hater: “Io lo faccio Ramazzotti di cognome, lo spettacolo mi scorre nelle vene, alla fine sceglie il pubblico, non c’è gene che tiene, tranquilli”.