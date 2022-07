Francesco Totti, il primo post social dopo l’annuncio della separazione: “Ci stiamo conoscendo…”

Dopo il silenzio di questi giorni, Francesco Totti ha rotto il silenzio sui social dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi: ecco cosa ha detto.

Sono ormai passati diversi giorni dall’annuncio della separazione tra l’ex numero dieci della Nazionale azzurra e della Roma, Francesco Totti e la conduttrice de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi. Ma, di fatti, non si parla d’altro.

Questo perché, con il passare del tempo, emergono dettagli sempre più incredibili, retroscena spiazzanti che stanno sorprendendo il grande pubblico. Dai presunti flirt – come quello con Noemi Bocchi – alla separazione, a conti fatti, in casa ormai da mesi.

I due hanno reagito in maniera molto diversa in questi giorni: Ilary Blasi è volata insieme ai figli della coppia in Tanzania, in vacanza; Francesco Totti, invece, è rimasto a Roma, ma ha preferito la via del silenzio social, sino a ieri.

Il post di Francesco Totti

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre 4,7milioni di followers – Francesco Totti ha finalmente rotto il silenzio, social, dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi. Di cosa si tratta? In realtà sembrerebbe proprio che l’ex capitano della Roma voglia continuare a percorrere la strada intrapresa sin dall’annuncio, ovvero mantenere un profilo basso. Nemmeno la conduttrice de L’Isola dei Famosi, del resto, ha commentato apertamente la vicenda. Entrambi nel loro rispettivo comunicato, hanno chiesto privacy e non sarebbero tornati sulla crisi matrimoniale. Ma sarà così?

Dicevamo, Francesco Totti ha pubblicato uno scatto dello sponsor Volkswagen Italia. Si legge: “Con il team di ingegneri Volkswagen ho provato a imparare tutto sulla mobilità elettrica, e alla guida della mia ID.4 scopro ogni giorno cose nuove. Ci stiamo conoscendo, come si fa quando si entra in una nuova squadra e, devo dirvelo, continua a sorprendermi. Se volete sorprendervi anche voi, continuate a seguirmi nel mio viaggio nella mobilità elettrica Volkswagen”.

I commenti al post

Ovviamente, nonostante il post si riferisse ad una sponsorizzazione, la maggior parte dei commenti sono relativi alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. C’è chi ironizza, come l’ex calciatore azzurro Luca Toni, che scrive: “Dove vai di bello con la macchina nuova? Ti seguono attento…”.

In molti, però, sperano nella riconciliazione tra i due. Sono infatti tanti gli utenti che scrivono: “Francé ripensaci, una come lei non la trovi”, oppure: “Vola in Tanzania che è meglio, di Ilary ne esiste una sola”.