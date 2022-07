Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha avuto un problema causato da un’intossicazione alimentare

Mentre la crisi del governo imperversa e si vocifera di una nuova scissione dei 5Stelle, il leader del Movimento, Giuseppe Conte, ha avuto a che fare con altri problemi che stavolta hanno a che fare con la sua salute.

Come riporta Il Foglio, Conte ha passato una notte ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, tra il 16 e il 17 luglio. Nello specifico, Conte è stato ricoverato per via di un’intossicazione alimentare. Per precauzione, il leader del Movimento è stato tenuto in osservazione al Gemelli per una notte.

Lo hanno poi dimesso ed è rientrato nella sua abitazione. Il 18 luglio ha preso parte, come previsto, al vertice fiume dei parlamentari 5Stelle che si è tenuto online su Zoom nel primo pomeriggio.

Intanto, mancano poche ore al momento in cui il presidente del Consiglio Mario Draghi comunicherà con le Camere e si verranno quindi a svelare le sue posizioni in merito al futuro dell’attuale amministrazione. Da Palazzo Chigi, nel frattempo, non ci sono ulteriori sviluppi inerenti alle richieste avanzate da Conte nel vertice avuto con il premier all’inizio di questo mese.

Conte in un vicolo cieco

«Se voto la fiducia perdo la base del M5s, oltre che i senatori. Ma se non voto la fiducia mi consegno all’opposizione, dove c’è già Giorgia Meloni, con l’accusa in più di essere un irresponsabile». Conte si trova in un vicolo cieco. L’ex presidente del Consiglio ha da un lato un Alessandro Di Battista (ma manca la prova) che potrebbe a portargli via il partito se cede, mentre dall’alto è a rischio scissione, un’altra, facendo saltare anche l’alleanza col Pd.

Sta cercando segnali dal premier, temporeggia ma non prende una decisione. O probabilmente sì.

Il colloquio Conte Letta

Intanto, Enrico Letta ha a lungo dibattuto con Conte. I due si sarebbero dovuti incontrare lo scorso 17 luglio, ma l’ex premier è stato bloccato dalla suddetta intossicazione alimentare e non se n’è fatto più nulla. Letta auspica che Conte voti la fiducia al governo, ma si tratta di un’ipotesi complessa dato come hanno reagito i falchi pentastellati alla dichiarazione dei tre grillini che intendono dare la fiducia al governo Draghi.

Letta sta lavorando a un’alternativa che avrebbe spiegato al premier, ossia proseguire con questo governo con un gruppo di ex grillini coordinati dal capogruppo Davide Crippa. Tuttavia, auspica che alla fine ritorni pure Conte.