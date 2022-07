Punta la pistola a un turista per rubargli l’orologio. Ma poi glielo restituisce:«È falso…»

La rapina è stata ripresa dalle videocamere di un noto bar che si trova in piazza Trieste e Trento, a Napoli. Sembrava una serata tranquilla per un turista svizzero, che invece si è ritrovato con una pistola puntata alla testa

Sembrava una normala serata d’estate trascorsa tranquillamente a mangiare un boccone, seduto ai tavolini di un bar in piazza Trieste e Trento, a Napoli. E invece l’incubo era dietro l’angolo e un turista svizzero si è ritrovato con un malvivente che da dietro le spalle gli ha puntato una pistola alla testa. L’obiettivo del ladro era sottrarre l’orologio al turista.

Lo ha quindi minacciato con l’arma, intimandogli di consegnargli l’orologio che portava al polso. Una rapina occorsa sotto lo sguardo attonito dei presenti e di coloro che passavano ed è stata filmata dalle videocamere di sicurezza del locale e poi condivisa al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha postato il filmato della rapina sui suoi social.

Il malvivente restituisce l’orologio: era di basso valore

Dal video si nota il turista che è seduto al tavolino del bar con un altro uomo, che viene attaccato da un uomo che indossava una maglietta e dei pantaloncini scuri. L’uomo estrae una pistola all’improvviso e minaccia il turista svizzero puntandogliela alla testa, al che quest’ultimo, spaventato, gli consegna l’orologio. A fine filmato, si vede un’altra persona che si reca dal turista e gli restituisce l’orologio: con molta probabilità il malvivente ha valutato che l’oggetto appena rubato fosse di basso valore, per cui lo ha riconsegnato.

Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso il video sui social, esprime tutto il suo disappunto per quanto accaduto allo sfortunato turista, che di certo non si aspettava di vivere un incubo. «È assurdo anche perché qui siamo a pochi metri dalla Prefettura, dal San Carlo, dal Palazzo Reale, dalla sede dell’esercito e a poca distanza da Palazzo San Giacomo e dalla Questura. Magari la prossima volta la rapina la faranno proprio sotto la Prefettura. Se il turista avesse reagito poteva scapparci il morto. Il fenomeno è fuori controllo e ora bisogna assolutamente intervenire prima che possa scapparci anche il morto. La città non può essere in balia di delinquenti e balordi. Tra l’altro l’area doveva essere anche super video sorvegliata ma invece non è così», ha detto Borrelli.