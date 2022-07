Dramma in Thailandia, Matteo ritrovato senza vita in piscina: era in vacanza con la sua ragazza

Matteo Francesco Roppo, 34 anni, è stato rinvenuto privo di vita in Thailandia, nella piscina del resort in cui alloggiava con la fidanzata. Una morte misteriosa quella del giovane che sembrerebbe essere avvenuta per cause naturali ma sarà l’esame autoptico a rivelare cosa sia realmente accaduto

Lo hanno ritrovato senza vita nella piscina del resort in cui pernottava in Thailandia, dove era in vacanza con la propria compagna, una ragazza russa. È quanto occorso a Matteo Francesco Roppo, 34 anni.

La vicenda è occorsa a Kho Phangan Surat Thani, un’isola conosciuta per i Full Moon Party che si svolgono ogni mese. Non si hanno ancora notizie in merito alle cause del decesso, perché bisognerà aspettare i risultati dei referti che invieranno dalla Thailandia. Le autorità thailandesi hanno dato ordine di eseguire l’autopsia sul corpo dell’uomo.

Per i risultati ci vorranno almeno un paio di mesi. Nel frattempo, dai primi esiti dell’esame autoptico, «non sono emersi traumi. Le cause non sono ancora note con certezza. Probabilmente sono naturali ma occorre attendere l’arrivo del referto medico», racconta la madre del 34enne all’Ansa, la psicologa Rossella Anna Pivot.

La salma di Matteo è stata ritrovata domenica 10 luglio, ma nel pomeriggio del 9 luglio, «i miei messaggi non risultavano letti e alle 18 non si era presentato all’appuntamento che avevamo via Skype», ha spiegato ancora la madre del giovane.

Matteo Francesco era figlio del defunto ingegnere Amedeo Roppo e di Rossella Anna Pivot. L’uomo viveva ad Aosta con sua madre e il suo rientro era previsto nel nostro Paese a inizio agosto con la sua ragazza. La madre del giovane afferma che Matteo era molto innamorato della sua compagna, che lavora a Bangkok.

Il 34enne era un grande appassionato di viaggi e aveva lavorato anche in Guadalupa e Nuova Zelanda. Le esequie dovrebbero tenersi con un rito privato, perché la procedura per i decessi all’estero prevede che vengano coinvolte le autorità del nostro Paese, ma non si sa ancora quando potranno essere celebrati. Le autorità italiane, infatti, potrebbero anche decidere di disporre una nuova autopsia sul corpo del 34enne. Nel frattempo, la madre attende i risultati degli esami e chiede riservatezza e rispetto per la morte del figlio. Questo caso compete alla procura di Roma, ad Aosta invece, il fascicolo è già nelle mani del pm Roteglia. Il 21 luglio prossimo, in Thailandia, in spiaggia, è prevista una cerimonia per ricordare Matteo Francesco Roppo.