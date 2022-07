Il rugbista deceduto in hotel a Firenze non è stato assalito: cosa è venuto fuori dall’autopsia

Non è ancora stata fatta luce su quanto occorso nell’albergo fiorentino in cui hanno ritrovato senza vita il rugbista inglese e la sua compagna rimasta ferita in modo serio

L’esame autoptico sulla salma di Ricky Bibey, 40 anni, ex rugbista inglese, ritrovato morto lo scorso fine settimana in un albergo, l’Hotel Continental di Firenze, è stato eseguito.

Dai primi risultati dell’autopsia, è venuto fuori che Ricky Bibey non ha subìto alcuna aggressione. Sarà dunque necessario attendere il risultato delle analisi tossicologiche per dare conferma all’ipotesi degli inquirenti.

La possibile pista, infatti, è quella di un malore causato dall’aver assunto droghe, come è venuto fuori dall’inchiesta portata avanti dalla polizia. Il 16 luglio scorso, di mattina, nella stanza dell’Hotel Continental a Firenze, il corpo del 40enne è stato ritrovato privo di vita, ma anche la sua compagna era in condizioni serie, avendo riportate delle lesioni.

Rugbista morto, cosa è successo in quell’hotel

Da quanto si apprende dalla ricostruzione della polizia, la mattina presto di sabato 16 luglio, dalla stanza di hotel in cui il 40enne alloggiava con la compagna 44enne, sono state udite delle grida e poi la donna, che aveva riportato delle ferite alquanto evidenti, era uscita dalla camera per cercare aiuto da coloro che alloggiavano nella stanza accanto e dallo staff dell’hotel.

I due turisti erano venuti in vacanza nel nostro Paese e a Firenze erano giunti solo da alcune ore. Quello che è successo realmente in quella camera resta tuttavia un mistero. All’inizio si era ipotizzato che si fosse trattato di un gioco erotico conclusosi in maniera tragica, ma non si esclude neanche che la donna possa aver subìto un’aggressione.

La compagna di Ricky Bibey è ancora ricoverata

Su questa vicenda ci sono ancora diversi punti oscuri da chiarire, a partire da che cosa sia accaduto in quella stanza e come mai la compagna del rugbista sia uscita dalla camera dell’Hotel Continental con delle ferite evidenti. Nel frattempo che gli investigatori riescano a scoprire degli elementi in più, si attende anche che il pm ascolti la donna. Ma la compagna di Bibey, che ha 44 anni, è ancora ricoverata in ospedale, al Careggi, e proprio ieri ha subìto un nuovo intervento chirurgico dopo una prima operazione urgente cui era stata sottoposta lo stesso sabato 16 luglio.

La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento senza indagati.