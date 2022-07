Campeggio si trasforma in incubo: ossa rotte e violenta aggressione per una giovane coppia

I due fidanzati, lui 23 anni, lei 21, originari di Dumbarton (a nord di Glasgow), sono stati assaliti da una gang mentre erano in campeggio nel parco di Glen Etive

Una giovane coppia di fidanzati viene presa di mira da una gang, mentre si trova accampata in un parco. Ci troviamo a Glen Etive, nella Scozia centrale e quello che doveva essere un campeggio rilassante si trasforma in un incubo. Una gang aggredisce la coppia e la ragazza finisce in ospedale con le ossa rotte.

Lo scorso 10 Luglio, una coppia di fidanzati originaria di Dumbarton, una cittadina situata a nord di Glasgow, si trova nel parco di Glen Etive per un campeggio. Durante la notte, però, una gang di teppisti li aggredisce, arrivando a rompere le ossa della donna con il solo scopo di scatenare una reazione nel ragazzo. Quest’ultimo infatti, un ragazzo di 23 anni, aveva provato ad ignorare le prese di mira della gang, sperando che in questo modo i teppisti potessero allontanarsi.

Sarebbero tre i ragazzi facenti parte della gang, che, probabilmente sotto l’effetto di alcol e droghe, hanno preso di mira in un primo momento il ragazzo, sperando di provocare in ogni modo una sua reazione. Non ottenendo alcuna reazione, hanno aggredito la giovane donna, che non ha voluto rivelare la sua identità. La ragazza è stata spinta dalla gang verso il fuoco, che i due giovani fidanzati avevano acceso in vista della notte, ed è stata ferita. La scena non è passata inosservata e tre passanti, che hanno assistito all’aggressione hanno chiamato la polizia, mettendo in fuga i tre teppisti.

La giovane donna di 21 anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale, affinché fosse operata alla gamba e alla caviglia. L’intervento è stato eseguito al Royal Alexandra Hospital di Paisley, dopoché la donna è stata trasferita dal Belford Hospital di Fort William. Anche il fidanzato della ragazza ha subito l’aggressione fisica da parte dei tre ragazzi, che gli hanno rotto una bottiglia di vetro in testa. Anche il giovane uomo di 23 anni è finito in ospedale per il taglio alla testa.

«Sono ancora sotto choc, ho incubi e ora ho bisogno di consulenza per la mia salute mentale a causa di questo incidente. Siamo stati presi di mira da tre uomini che sembravano fuori di testa per droga e alcol», queste le parole della giovane 21enne in merito alla tragica esperienza vissuta. È proprio il caso di dirlo: un campeggio da incubo.