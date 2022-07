Meghan Markle, capricci da “regina” a New York | Arriva al ristorante e…

Che Meghan abbia un carattere altezzoso è ormai cosa nota. Nonostante le interviste e le uscite pubbliche dove appare dimessa e gentile, chi la conosce bene sa che è un vero “peperino” che ottiene tutto quello che vuole. Forse non proprio tutto, ecco quello che è successo in un ristorante della Grande Mela.

Meghan Markle di nuovo nella bufera. A far discutere questa volta il presunto comportamento capriccioso che l’ex attrice ed ex membro della famiglia reale inglese, avrebbe avuto in un ristorante a New York.

A riportare la notizia è il portale Tiempox che ha ascoltato numerosi testimoni. Pare che dopo aver partecipato ad un evento Onu nella Grande Mela, Meghan,insieme al marito Harry, si sia recata al ristorante Locanda Verde per cena.

In realtà non erano proprio solo loro due. Ad accompagnarli, come sempre, tre guardie del corpo, che in quanto ad atteggiamenti non sono stati meno gentili di Meghan, anche se quello è il loro lavoro, mentre per lei si tratta proprio di carattere.

Meghan Markle, capricci da “regina” a New York. Cosa è successo al ristorante

Appena entrata nel locale Meghan Markle sembrerebbe aver assunto un comportamento altezzoso, da vera e propria diva, come riportato da alcuni testimoni che hanno raccontato il fatto al sito web. La moglie del principe Harry, avrebbe chiesto di riservare per lei, il marito e le tre guardie del corpo l’intero patio del ristorante, di ben 50 posti. Una richiesta assurda come si può immaginare, che è stata ovviamente rifiutata dal direttore del locale che li ha accolti come semplici clienti. Un atteggiamento questo che avrebbe molto infastidito Meeghan. Ma non solo. Durante la cena, nel locale si stava anche festeggiando un compleanno con 15 persone, le guardie del corpo hanno intimidito i presenti vietando di poter usare i telefonini per paura che i “reali” potessero essere ripresi.

Meghan Markle, capricci da “regina” a New York. Non è certo la prima volta

Non è comunque la prima volta che la moglie del principe Harry si fa “ricordare” per questi atteggiamenti. In occasione del suo matrimonio con il principe, l’ex star avrebbe chiesto una preziosa tiara da abbinare al suo abito nuziale. Domanda prontamente respinta per alcuni protocolli di sicurezza da rispettare.

Una decisione che avrebbe però mandato su tutte le furie Meghan, creando così i primi contrasti con la Regina Elisabetta e con gli altri componenti della famiglia reale inglese. Addirittura in America dove i due abitano, la Markle ha un soprannome: viene chiamata da tutti la Principessa di Montecito, dal nome della cittadina di Santa Barbara dove vive insieme a marito e figli, per il suo fare superbo e altezzoso.