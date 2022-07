Kate Middleton ha un nuovo lavoro: cosa fa oggi la Duchessa

Oltre a essere amata e ben voluta dall’intera popolazione britannica, Kate Middleton è anche molto stimata e apprezzata da tutti i membri della famiglia reale stessa. Per questo motivo, di recente, alla duchessa di Cambridge è stato affidato un compito molto speciale.

Lo scorso 17 luglio è stato un giorno molto importante per la famiglia reale inglese: Camilla Shand, la duchessa di Cornovaglia, ha compiuto 75 anni di età. Non sono mancati, ovviamente, festeggiamenti in grande stile, per celebrare e omaggiare a dovere il compleanno della moglie del principe Carlo.

Uno degli eventi organizzati per festeggiare i 75 anni della duchessa ha visto protagonisti anche degli ospiti molto speciali, ovvero, un gruppo di cagnolini trovatelli. Non tutti sanno, infatti, che Camilla è molto attenta alla salvaguardia dei nostri amici a quattro zampe, motivo per il quale è spesso impegnata in iniziative sociali presso uno dei più grandi e importanti rifugi per animali dell’Inghilterra.

Cosa c’entra Kate Middleton con il compleanno di Camilla? In realtà, la duchessa di Cambridge ha avuto un ruolo molto importante in tale occasione, e ad affidarglielo è stata proprio la duchessa di Cornovaglia. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Kate: fotografa d’eccezione

In occasione dei suoi 70 anni, il principe Carlo diresse l’uscita di un numero molto speciale di Country Life, un prestigioso settimanale britannico dedicato a tutti coloro i quali amino la vita di campagna. Tale pubblicazione, ovviamente, riscosse un vero e proprio successo, tanto che il magazine ha deciso di proporre il ruolo di “guest director” anche a Camilla, proprio in occasione del numero in uscita nella settimana del suo settantacinquesimo compleanno. La duchessa di Cornovaglia ha accettato di buon grado, e per scattare le foto che sarebbero state pubblicate sulla rivista ha scelto una fotografa d’eccezione: Kate Middleton. Lo splendido scatto finito in copertina, infatti, che ritrae Camilla seduta nel giardino della sua casa a Wiltshire, è stato catturato proprio dalla duchessa di Cambridge la quale, come tutti saprete, è sempre stata molto appassionata di fotografia.

Reali e lavoro

Essere un membro della famiglia reale è già un lavoro a tutti gli effetti, motivo per il quale, in tale occasione, non è permesso svolgere altre attività lavorative. Lady Diana, per esempio, lasciò il suo ruolo da insegnante prima di sposare il principe Carlo, così come Meghan Markle dovette rinunciare alla sua carriera nel mondo del cinema.

Kate Middleton, invece, era ancora una studentessa universitaria quando conobbe il principe William, motivo per il quale, prima di allora, non aveva mai effettivamente lavorato. In occasione del compleanno di Camilla, tuttavia, la duchessa di Cambridge ha ricevuto il suo primo “incarico lavorativo”, ovvero, vestire i panni di fotografa ufficiale della moglie del principe Carlo. Tali scatti, come precedentemente accennato, sono stati pubblicati sul numero della rivista Country Life di mercoledì 13 luglio. Non male come “primo ingaggio”!