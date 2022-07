Rabiot mette in allarme i tifosi: niente tour americano, il retroscena è preoccupante

La Juventus deve fare i conti con un’assenza non prevista per il tour negli USA: Adrien Rabiot non sarà con la squadra e svela il motivo.

I bianconeri viaggeranno verso gli Stati Uniti per completare la preparazione fisica e per prendere parte ad alcune amichevoli. Rabiot, però, non ci sarà.

La Juventus si sta preparando per la nuova stagione. Dopo due quarti posti consecutivi in Serie A, la società ha intenzione di tornare alla vittoria e vuole intraprendere un buon percorso in Champions League. Le mosse per tornare ad alti livelli sono la fiducia totale in Allegri e operazioni mirate sul mercato: gli innesti di Pogba, Di Maria e Bremer hanno scatenato l’entusiasmo della tifoseria. I primi due sono stati ingaggiati a parametro zero, mentre il brasiliano ex Torino arriva per €50 milioni complessivi fra parte fissa e bonus (41+9). Dopo l’addio di De Ligt direzione Bayern Monaco, la società ha deciso di investire sul miglior difensore dello scorso campionato battendo l’Inter in un testa a testa infuocato.

A breve la squadra viaggerà verso gli USA per completare la preparazione fisica: Rabiot, però, non prenderà parte alla tournée.

Juventus, Rabiot non viaggia negli USA: il giocatore spiega il motivo, ma è già mistero

Come anticipato, la Juve si è mossa attivamente sul mercato, ma le operazioni non sono ancora finite. La priorità, infatti, è quella di ingaggiare una punta. Allegri spinge per il ritorno di Morata a Torino dopo il mancato riscatto a seguito del prestito biennale: l’Atletico Madrid per ora fa muro, ma la trattativa è ancora viva. Il grande obiettivo, invece, è Zaniolo, ma la Roma vorrebbe ricevere almeno €50 milioni dalla sua cessione.

Ci sarà spazio anche per le cessioni: i principali indiziati a lasciare la squadra sono Ramsey e Arthur: per ora, però, il club non avrebbe ancora ricevuto offerte concrete per i due centrocampisti.

Entrambi non dovrebbero essere convocati per la tournée in America: il club spinge affinché trovino una nuova sistemazione nel minor tempo possibile. Resterà a Torino anche Rabiot, ma non per una scelta societaria: il centrocampista francese ha spiegato il motivo tramite un messaggio sui social.

L’ex PSG ha affidato le proprie parole ad Instagram, affermando che resterà in Italia per motivi personali e per completare la propria preparazione fisica in autonomia. Non è ancora chiaro se la sua assenza possa aver ripercussioni su Arthur o Ramsey (uno dei due potrebbe prendere il suo posto), ma intanto è già calato il mistero attorno alle motivazioni di Rabiot.

Il francese gode della stima di Allegri e non è in vendita, ma è anche vero che un’offerta congrua potrebbe far cambiare idea ai bianconeri. Secondo alcune indiscrezioni, il centrocampista sarebbe finito nel mirino del Lione e questa voce di mercato potrebbe aver bloccato la sua partenza per gli USA. Questa voce non è stata confermata, ma il futuro di Rabiot non sarebbe così definito come sembra.