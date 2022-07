Dybala-Roma non è finita qui: sul post per la Joya un like che sa di indizio

Con un clamoroso colpo di scena Paulo Dybala si è trasferito alla Roma, alla corte di José Mourinho. Il post per la presentazione dell’argentino, inoltre, potrebbe nascondere un indizio di mercato.

La notizia di Dybala alla Roma ha fatto il giro del mondo e nell’ambiente pallonaro sono arrivate già le prime reazioni.

Una in particolare potrebbe fare felici i tifosi poiché potrebbe nascondere un vero e proprio indizio.

Telenovela Dybala, la Roma beffa Marotta

In questi primi mesi d’estate Paulo Dybala è stato quasi quotidianamente al centro delle notizie di calciomercato. Dalla comunicazione della separazione con la Juventus sono circolati tantissimi nomi di squadre interessate a lui. All’estero si era parlato di interessamenti da parte di Atletico Madrid, Arsenal, Barcellona e Manchester United nessuna di queste, però, ha avuto riscontro in trattative vere e proprie. In Italia, invece, per la Joya c’era la fila, a capitanare la folta schiera di pretendenti l’Inter. La società nerazzurra era anche uscita allo scoperto con il suo amministratore delegato, Beppe Marotta, da sempre estimatore dell’attaccante argentino. Fu proprio Marotta ad acquistarlo dal Palermo per portarlo alla Juve. Nonostante l’Inter avesse accumulato un vantaggio siderale sulle concorrenti, le vicende di mercato tra cui il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea e le mancate cessioni di Sanchez e uno tra Correa e Dzeko hanno fatto perdere quel vantaggio ai nerazzurri impantanati nel mercato in uscita.

Il Milan si è presto defilato, il Napoli ci ha provato potendo contare anche sulla carta Champions League, ma alla fine a spuntarla è stata la Roma. Sicuramente la presenza di Mourinho è stata un fattore importante per Paulo, alla quale è stato promesso un ruolo centrale all’interno del progetto giallorosso.

Like di un calciatore che fa pensare al mercato: doppio colpo in vista?

L’approdo di Paulo Dybala alla Roma ha attirato l’attenzione del mondo del calcio. Dopo la vittoria della Conference League, riuscire ad attirare giocatori di questo calibro rende l’idea della bontà del progetto romanista. A confermarlo, inoltre, c’è stato un like al post della nota pagina 433 che ritraeva Dybala con la maglia della Roma. L’autore di questo “mi piace” è Georginio Wijnaldum, centrocampista del Paris Saint Germain.

L’olandese, a solo un anno dal suo arrivo, è in uscita dal PSG e starebbe cercando una nuova avventura per rilanciarsi in vista dei mondiali di Qatar. Non è un mistero che Mourinho, inoltre, voglia rinforzare il centrocampo e un giocatore come l’ex Liverpool alzerebbe parecchio il livello della squadra. I tifosi sognano, Dybala alla Roma potrebbe essere solo l’inizio…