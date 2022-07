Chris Evans rimpiange il suo vecchio iPhone 6s: ecco la nuova scelta di Captain America

Persino un uomo così determinato come Chris Evans, conosciuto per aver interpretato più volte il ruolo di Captain America, ha scelto volontariamente di mettere da parte il suo amato cellulare per cambiarlo una volta per tutte. Ma la sua decisione è motivata da ragioni tecniche, oppure c’è qualcosa che non sappiamo?

Le brutte notizie ci sono sempre, e questa forse fa parte di quelle: Chris Evans ha salutato per sempre l’iPhone 6s acquistato nel 2015 e ormai giunto a fine vita. Infatti, dopo un po’ di tempo dedicato ad una sana riflessione, ha scelto di comprare un iPhone 12 Pro, ma, a qualche settimana dal cambio forzato di smartphone, non sembra così entusiasta di averlo fatto.

Pare proprio che senta la mancanza della compattezza e della leggerezza del vecchio smartphone a cui era legato, e sicuramente ne risente per via dell’assenza del tasto home con il lettore delle impronte digitali. Ma la sua, per ironia della sorte, è anche un’opinione condivisa poiché indica nell’iPhone 6s uno tra i modelli più amati e rimpianti dai fan di Apple. Ma quando è iniziata questa tragica storia?

I problemi scaturiti dalla sostituzione dello smartphone datato con quello nuovo

La vicenda è iniziata il 23 giugno con un post su Instagram che rappresentava il passaggio di consegne: a sinistra iPhone 12 Pro intento a ricevere tutti i dati dal vecchio e esausto iPhone 6s situato sulla destra. Purtroppo era inevitabile che poi accadesse, specie per la durata della batteria breve e per la mancanza di aggiornamenti hardware fondamentali per il suo funzionamento. Al riguardo, l’attore scrive: “RIP iPhone 6s è stato un bel viaggio, mi mancherà il tuo tasto home. Non mi mancheranno le battaglie di notte per cercare di caricarti o le tue foto sgranate. O il tuo passare di colpo da 100% al 15% di batteria alla morte completa in pochi minuti. È stata un viaggio selvaggio, riposa in pace amico“.

Ma nonostante il cambio di cellulare, il nuovo iPhone 12 Pro non è riuscito a far dimenticare a Chris Evans il caro e vecchio iPhone 6s. Lo ha fatto sapere in una recente intervista a Collider durante il lancio di The Gray Man; pare che a ritardare l’addio definitivo sia stata la mancanza del tasto fisico home con il lettore d’impronta digitale, che poi Apple aveva sostituito con un’area a sfioro su iPhone 7 e eliminato da iPhone X in poi.

Tuttavia, se per l’ingombro e il peso del nuovo modello non c’è assolutamente nulla da fare per risolvere, per il tasto home sembra sia disponibile un’ottima opzione che può rivelarsi essere utile a coloro che vorrebbero provare quella sensazione di sicurezza. È sufficiente, dunque, inserirne uno virtuale che rimanga sempre presente in ogni schermata, e per farlo dovremo andare prima “Impostazioni”, poi “Generali”, in seguito su “Accessibilità” e infine da “Assistive Touch”. Per quanto sia lontano dall’essere un tasto fisico, rimane comunque sia una buona scelta da prendere.