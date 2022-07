WhatsApp mette finalmente armonia tra iOS e Android: ora tutti liberi di scegliere

WhatsApp ha appena annunciato il rilascio di un aggiornamento sensazionale sia per gli utenti Android che quelli iOS. Si tratta di una funzionalità decisamente innovativa e che, molti di noi, speravano di vedere prima o poi in vista del fatto che potesse essere tanto utile quanto indispensabile per ognuno di noi. Ma di quale nuova impostazione stiamo parlando esattamente?

Meta si è superata anche questa volta a quanto pare: ha voluto annunciare una novità molto importante per WhatsApp, ossia la possibilità di spostare la cronologia delle chat dai telefoni Android agli iPhone. Occasione che, come possiamo ricordare ad ognuno di voi, inizialmente era soltanto una funzionalità Beta della quale si sapeva ben poco. Ora, invece, la questione pare che sia cambiata particolarmente grazie al fatto che sia diventata ufficiale.

Dunque, tutti gli utenti Android potranno passare ad un iPhone recente e portarsi dietro le chat di WhatsApp senza perdere praticamente nessun messaggio. La privacy non verrà meno: a confermarlo è propriamente l’applicazione verde che assicura di non leggere le conversazioni e non trasferirle al cloud per la migrazione, atto che verrà eseguito in maniera diretta da un cellulare all’altro. Tuttavia, quello che ci chiediamo è altro ora come ora: come dovremmo riuscire a passare le chat WhatsApp da un telefono Android ad uno iPhone?

Come riuscire a trasferire le conversazioni da un sistema operativo all’altro

Innanzitutto, è chiaro che si debbano rispettare dei requisiti specifici per effettuare il passaggio delle chat da Android ad iPhone riguardano il sistema operativo dei due telefoni, il quale deve essere almeno Android 5 da una parte e iOS 15.5 dall’altra, come è giusto che sia. In tal modo, soddisferemo la condizione principale per quanto riguarda il trasferimento dei dati.

Continuando, sono anche necessarie le applicazioni aggiornate di WhatsApp su entrambi i telefoni: la WhatsApp per iOS 2.22.10.70 o superiore e WhatsApp per Android 2.22.10.74 o oltre. Ricordate pure che i due smartphone dovranno avere lo stesso numero di telefono, essere connessi ad una rete Wi-Fi uguale e sul telefono Android sarà necessario avere installata l’app “Passa a iOS“, mentre l’iPhone dovrà essere nuovo.

E nel momento in cui avremo rispettato tutti i requisiti necessari, il passaggio delle chat di WhatsApp da Android a iOS sarà molto semplice visto e considerato che risulterà essere completamente automatizzato. Non è certamente un caso se l’utente dovrà soltanto inserire nell’app per Android un codice, che poi verrà inviato all’iPhone per seguire la procedura.

Infine, quasi tutti i dati delle chat e i messaggi, le foto, i video e i vocali di WhatsApp, verranno passati da Android a iOS tramite questo processo. Le uniche informazioni che non potranno essere trasmesse saranno soltanto quelle relative ai trasferimenti di denaro tra utenti WhatsApp, opzione che in Italia non è mai arrivata come anche le cronologia delle chiamate effettuate con WhatsApp.