Maignan si tradisce: il commento social non passa inosservato, tutti lo hanno visto

Il portiere rossonero si tradisce da solo, il commento social non è passato inosservato ai tifosi che ora possono tornare a sognare.

Il giocatore, seguito da tempo dal Milan, sembrava avesse già deciso il suo futuro e invece negli ultimi giorni è arrivata la smentita, i tifosi possono continuare a sperare.

I rossoneri non hanno ancora terminato di completare la rosa in vista della prossima stagione da dare a mister Pioli, al via tra poco più di un mese. Diversi sono i reparti che ad oggi sono scoperti e diverse sono anche le operazioni che la società vuole compiere, ma il budget a disposizione non permette di muoversi in maniera troppo tranquilla.

Maldini e Massara sono in Belgio per completare la trattativa per portare in rossonero De Katelaere, mentre dalla Francia il presidente del Lille, Olivier Letang, parlando del futuro di un calciatore, che ha fatto gola al Diavolo per parecchio tempo, lascia intravedere ancora uno spiraglio di speranza.

In Francia davano già per conclusa la trattativa tra Renato Sanches e il Paris Saint Germain con il club parigino che avrebbe trovato l’accordo con il giocatore ma non con il Lille che tramite il proprio presidente ha fatto sapere che la trattativa è in stallo. Un’occasione per il Diavolo di provare a riaprire la trattativa con il portoghese.

Il commento social non passa inosservato

Il Milan le ha provate tutte per convincere Renato Sanches a trasferirsi a Milano, ma l’ingaggio che i parigini possono offrirgli difficilmente potrebbe essere raggiunto da Maldini e Massara che sono disposti a offrire 3 milioni di euro.

Bisogna provarle tutte, sembra questa l’idea rossonera per convincere il centrocampista. Anche un commento ad una foto pubblicata sui social potrebbe strappare un sorriso e fare cambiare idea, deve essere stato questo quello che il portiere francese Mike Maignan ha pensato commentando un post del portoghese con la dicitura: “Il rosso ti sta bene…” alludendo alla maglia rossonera.

Anche un altro milanista qualche tempo fa aveva utilizzato la stessa tecnica sempre per convincere Sanches a scegliere la Serie A. Rafael Leao aveva commentato un post con un paio di cerchi con i colori del Milan e un messaggio: “Allora, vieni?”.