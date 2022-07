Netflix perde un milione di abbonati in 3 mesi, questo significa che potresti averla quasi gratis

Netflix sta perdendo abbonati ad una velocità impressionante.

Infatti nel secondo trimestre del 2022 ha perso poco meno di un milione di abbonati. Tra l’altro già nel primo trimestre dell’anno aveva perso un numero significativo di clienti. Durante la pandemia Netflix aveva fatto registrare il suo picco assoluto di abbonati.

Questo servizio era ancora una relativa novità e soprattutto la gente era costretta a restare a casa. Dunque durante la pandemia i numeri di Netflix si erano impennati e così anche le sue quotazioni in borsa.

Forte disaffezione e nuove offerte

Ma il fascino di questo servizio è andato diminuendo nel tempo ma proprio per questo probabilmente stanno per arrivare dei piani convenientissimi per gli utenti.

Netflix ha davvero rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento domestico. Prima di Netflix esistevano soltanto i DVD e le televisioni via satellite. Dopo Netflix nulla è stato più come prima. Dunque si può ben dire che questo servizio sia stato veramente uno spartiacque nel mondo dell’intrattenimento. Il successo e i guadagni di Netflix negli anni sono stati veramente impressionanti ma oggi la concorrenza non manca. Innanzitutto c’è Amazon Prime video che costa molto di meno. Poi c’è Disney Plus che è preferito da chi ha figli piccoli. Incide anche il fatto che secondo gli appassionati di serie TV, Netflix si stia ripetendo nel tempo e che la qualità media sia anche scesa.

Cosa cambia per gli utenti

Ad incidere sul calo c’è anche il fatto che la crisi globale sta costringendo le famiglie in tutto il mondo e spendere di meno e risparmiare. Ad ogni modo la stangata per questo servizio popolarissimo è stata forte. I numeri parlano di una grave disaffezione degli utenti nei confronti di questo vero e proprio colosso. Secondo la stampa specializzata Netflix sta correndo ai ripari. Non solo punta a diversificare la sua offerta puntando molto innovativi i servizi di videogame, ma soprattutto l’arma vincente per l’azienda sarebbe quella di proporre abbonamenti a prezzo fortemente scontato ma con la pubblicità.

Nuove offerte

In realtà da tempo gli utenti aspettano una possibilità del genere. Molti infatti sarebbero ben contenti di vedere la pubblicità pur di avere l’abbonamento a prezzo fortemente scontato. Ed è proprio questa la via che secondo la stampa specializzata Netflix sta sperimentando. A breve dovrebbero essere proposti i primi pacchetti a prezzi notevolmente più convenienti che dovrebbero far capire all’azienda se questa può essere la via giusta per riconquistare il favore della sua clientela.